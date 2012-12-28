Все новости
Сегодня в Липецке: новая услуга для всех в МФЦ, готовы ли липчане к снижению зарплат
Общество
Октябрьский мост встал из-за серии ДТП
Происшествия
Сильные морозы продержатся в Липецкой области еще один день
Погода в Липецке
В 12 домах Липецка на день отключены отопление и горячая вода
Общество
85-летний водитель умер в больнице после аварии на трассе «Дон»
Происшествия
В липецкой школе №51 проверяют информацию об угрозах массового убийства якобы от имени её ученика
Происшествия
У светофора на Советской пескоразбрасыватель вытолкнул «ВАЗ» в сугроб
Происшествия
Липчанин за рулем «Haval» сбил на пешеходном переходе в Воронеже пенсионерку
Общество
Пьяный 21-летний водитель насмерть сбил 16-летнего подростка: дело ушло в суд
Происшествия
Два человека пострадали в столкновении на тамбовской трассе
Происшествия
Завершение ремонта теплосети на улице Терешковой сдвинулось на час
Общество
Количество домов в зоне отключения тепла увеличилось до 37
Общество
138 человек погибли на дорогах области за 2025 год
Происшествия
70-летняя пенсионерка поверила звонку «из ФСБ» и отправила мошенникам 910 000 рублей
Происшествия
Мороз и солнце в Липецке
Происшествия
Статистика: в декабре дорожали яйца, дешевел сахар
Общество
Врачи рассказали о состоянии пострадавших от отравления угарным газом
Происшествия
ОРВИ за неделю заболели 5 286 человек
Здоровье
По громкому делу Анатолия Фалькова будут судить и взяткодателя
Происшествия
В Липецкую область приходит потепление
Погода в Липецке
Происшествия
116
26 минут назад

Мороз и солнце в Липецке

Пушкинская зима не сдает позиции.

На столбике термометра в Липецке около -15 градусов по Цельсию, на небе солнце, и невольно вспоминаются строки Пушкина. Настоящее зимнее настроение — в нашем фоторепортаже.

IMG_3839.jpg

IMG_3806.jpg

IMG_3856.jpg

IMG_3865.jpg

IMG_3860.jpg

IMG_3878.jpg

IMG_3880.jpg

IMG_3883.jpg

IMG_3907.jpg

IMG_3935.jpg

IMG_3983.jpg

IMG_3951.jpg

IMG_3976.jpg

IMG_3994.jpg

IMG_3998.jpg

IMG_4006.jpg

IMG_4018.jpg

IMG_4024.jpg

IMG_4067.jpg

IMG_4093.jpg

IMG_4083.jpg

IMG_4099.jpg

IMG_4116.jpg

IMG_4114.jpg

IMG_4143.jpg

IMG_4157.jpg

IMG_4167.jpg

IMG_4201.jpg

IMG_4172.jpg

IMG_4177.jpg

IMG_4212.jpg

IMG_4206.jpg

IMG_4236.jpg

IMG_4246.jpg

IMG_4241.jpg

IMG_4253.jpg

IMG_4265.jpg

IMG_4271.jpg

IMG_4267.jpg
погода
мороз
0
0
0
1
0

