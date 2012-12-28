На одиннадцати улицах Липецка отключат холодную воду

Из-за ремонтных работ на сетях 27 апреля без холодной воды временно останутся жители 11 улиц, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 6, 10, 11, 14, 16, 17, 26, 32, 36, 38, 38а по улице Балмочных, №№ 3, 3/1, 63, 63а, 65, 65а, 67, 67а, 73/2, 73/3, 75, 75/2, 77, 79/2 по улице Гагарина, № 13а по улице Терешковой, №№ 12, 14, 16, 19 по улице Военный Городок, №№ 15, 20, 163 по улице Липецк-2, № 39, 41 по улице Игнатьева, №№ 25, 57, 116б, 164 стр.1, 164б по улице Тельмана, № 8 по улице Шаталовой, № 13 по улице Краснознаменной.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.27 апреля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1 по Боевому проезду, №№ 4, 19, 25, 26, 29, 34 по улице Ботанической, №№ 13, 15 по улице Вольной, №№ 15, 40 по улице Лучистой, №№ 33, 38 по улице Новой, №№ 38, 40, 49б, 49в, 53 по улице Новотепличной, № 4 по улице Осипенко, №№ 2, 12 по улице Просторной, № 34 по улице Раздольной, №№ 128а, 132 по улице Совхозной, №№ 11, 13, 17 по улице Степанищева, № 1 по улице Утренней, №№ 12, 38 по улице Ягодной, № 11 по улице Ясной, №№ 2, 17, 83, 86, 114, 127, 138, 143 в садоводчестве «Ферросплавщик», №№ 1001, 1129а, 1195, 1275, 1340 в садоводчестве «Дачный-4». В этот период также обесточат площадь Героев, улицы Одесскую, Отрадную, Пришвина, Станционную, садоводчества «Дачный-3», «Дачный-5», «Липецкстрой», «Металлург-1».