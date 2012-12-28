В Липецкую область возвращается похолодание

Ночью ожидаются заморозки, днем — дождь со снегом.

27 апреля Липецкая область будет находиться под влиянием холодного фронта балтийского циклона, пройдут дожди, ночью местами сильные. Ожидается усиление западного ветра с порывами до 15-20 м/сек. 28 и 29 апреля регион окажется в тылу циклона, осадки прекратятся.Среднесуточные температуры составят 3-5 градусов тепла, что на 6-7 градусов ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 апреля в Липецкой области облачно, ночью дождь, местами сильный, днем небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом. Ветер западный, 9-14 м/сек, временами порывы до 15-20 м/сек. Температура ночью будет от -2 до +3, днем – от +4 до +9.В Липецке облачно, ночью дождь, днем небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом. Температура ночью будет от 0 до +2 градусов, днем – от +5 до +7 градусов.День 27 апреля стал самым теплым в Липецке в 1950 году, тогда в городе было +26. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2003 году –6 градусов мороза.