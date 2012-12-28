Ветер в Липецкой области усилится до очень крепкого

В течение двух дней: 26 и 27 апреля в Липецкой области ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 м/с. Местами сильные осадки. Об этом предупреждает региональное управление МЧС.Ветер скоростью 20 м/с считается очень крепким, при такой силе ветра возможно повреждение деревьев и иные разрушения.