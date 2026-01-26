Все новости
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Сегодня в Липецке: новая услуга для всех в МФЦ, готовы ли липчане к снижению зарплат
Общество
Сильные морозы продержатся в Липецкой области еще один день
Погода в Липецке
Липчанин за рулем «Haval» сбил на пешеходном переходе в Воронеже пенсионерку
Общество
Октябрьский мост встал из-за серии ДТП
Происшествия
На улице Липовской отключат холодную воду
Общество
85-летний водитель умер в больнице после аварии на трассе «Дон»
Происшествия
В 12 домах Липецка на день отключены отопление и горячая вода
Общество
В пятилитровой баклажке липчанин хранил марихуану
Происшествия
В липецкой школе №51 проверяют информацию об угрозах массового убийства якобы от имени её ученика
Происшествия
Общество
1311
сегодня, 09:37
12

В 12 домах Липецка на день отключены отопление и горячая вода

На улице Терешковой лопнул магистральный трубопровод. Энергетики начали экстренный ремонт.

В домах на улицах Терешковой, 12, 14, 14/2, 14/3, 16 и Космонавтов, 32, 33/4, 34/1, 34/2, 36/1, 36/2, 36/3 отключены горячая вода и отопление. Отключение вызвано срочным ремонтом магистрального трубопровода на улице Терешковой, сообщило «РИР Энерго».




Прорвало трубопровод диаметром 500 миллиметров. Трубопроводу более 30 лет, и ремонт предстоит серьезный, рассказали GOROD48 в компании.

photo_2026-01-26_10-06-00.jpg

Фото  t.me/chp48dtp

Энергетики надеются, что горячую воду и тепло подадут в 20:00. Добавим, что после завершения ремонта и подачи горячей воды, в дело вступают сотрудники управляющих компаний, которым также требуется время, чтобы наладить внутренние системы теплоснабжения зданий.
отключение отопления
0
4
13
1
1

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Андрей
8 минут назад
Терешковой 22 нет отопления и горячей воды
Ответить
розовый туман
19 минут назад
Больше городу нужно вкладывать в развитие Елецких и Университетских других районов у наших руководителей просто не существует речь идет и про детские площадки и про парковочные места нет бы у Вокзала поставить остановку с табло прибытия транспорта нет нужно сделать такую на Елецком.
Ответить
Александр Н.
32 минуты назад
Быстрее бы лето.
Ответить
ВАЛЕНТИНА
1 минуту назад
Жательно чтобы оно длилось месяцев 9-10 !!!!
Ответить
жильцы
36 минут назад
Терешковой 18 забыли написать нет воды и отопления
Ответить
Артём
40 минут назад
Коммунальные сети в плачевном состоянии — удивляться нечему. Зато коммунальные услуги растут выше инфляции. У меня бабушка 40 лет отработала на центролите, пенсия 26 080. Из них 8000 уходит зимой только на оплату коммунальных услуг. Мы помогаем ей, конечно, а если пенсионер одинок, как ему жить?
Ответить
Клара
44 минуты назад
Зачем тогда летом воду горячую отключаете если все равно рвет ?
Ответить
валентина
45 минут назад
Терешковой 2 забыли написать нет воды и отопления.
Ответить
Гагарина 111/2
45 минут назад
Нет ни воды ни отопления!
Ответить
Щеглова
45 минут назад
Я подумали это плановые работы!
Ответить
Савелий
47 минут назад
Если трубопроводу более 30 лет, что помешало заранее его обновить? До начала отопительного сезона?
Ответить
Еще комментарии
