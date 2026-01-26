В липецкой школе №51 проверяют информацию об угрозах массового убийства якобы от имени её ученика
В липецкой школе №51 проверяют информацию об угрозах массового убийства якобы от имени её ученика
Общество
1311
сегодня, 09:37
12
В 12 домах Липецка на день отключены отопление и горячая вода
На улице Терешковой лопнул магистральный трубопровод. Энергетики начали экстренный ремонт.
Прорвало трубопровод диаметром 500 миллиметров. Трубопроводу более 30 лет, и ремонт предстоит серьезный, рассказали GOROD48 в компании.
Фото t.me/chp48dtp
Энергетики надеются, что горячую воду и тепло подадут в 20:00. Добавим, что после завершения ремонта и подачи горячей воды, в дело вступают сотрудники управляющих компаний, которым также требуется время, чтобы наладить внутренние системы теплоснабжения зданий.
0
4
13
1
1
Комментарии (12)