В 12 домах Липецка на день отключены отопление и горячая вода

На улице Терешковой лопнул магистральный трубопровод. Энергетики начали экстренный ремонт.

В домах на улицах Терешковой, 12, 14, 14/2, 14/3, 16 и Космонавтов, 32, 33/4, 34/1, 34/2, 36/1, 36/2, 36/3 отключены горячая вода и отопление. Отключение вызвано срочным ремонтом магистрального трубопровода на улице Терешковой, сообщило «РИР Энерго».Прорвало трубопровод диаметром 500 миллиметров. Трубопроводу более 30 лет, и ремонт предстоит серьезный, рассказали GOROD48 в компании.Энергетики надеются, что горячую воду и тепло подадут в 20:00. Добавим, что после завершения ремонта и подачи горячей воды, в дело вступают сотрудники управляющих компаний, которым также требуется время, чтобы наладить внутренние системы теплоснабжения зданий.