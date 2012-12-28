Ночью над Липецкой областью перехвачены БПЛА

За ночь над 16 регионами России, в том числе Липецкой областью, перехвачены 203 БПЛА самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.Беспилотники перехвачены в период с 20:00 до 07:00. Помимо Липецкой области БПЛА сбиты над Белгородской, Брянской, Вологодской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областями, Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.Режим «Угроза атаки БПЛА» действовал в Липецкой области с 20:13 до 06:00.