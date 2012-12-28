Елецкий «альфонс» представлялся сотрудником силовых ведомств

Схема у злодея была безупречной... ну, почти...

В Ельце будут судить 31-летнего местного жителя, которого обвиняют в мошенничестве.Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, обвиняемый познакомился в 20023 году с женщиной, которую убедил в том, что лучший способ размещения накоплений – это передача мужчине средств взаймы. Чтобы у дамы не оставалось никаких сомнении в благонадёжности своего нового бойфренда, он представился сотрудником силовых ведомств.«Он предложил новой знакомой инвестировать свои сбережения в развитие цветочного бизнеса на выгодных условиях. Фигурант пообещал, что если она вложит 100 тысяч рублей, то её прибыль составит 300 тысяч рублей.Потерпевшая согласилась. Наличными женщина не располагала, тогда она решила продать имеющиеся у неё золотые украшения, а полученные деньги в размере 150 тысяч рублей передала под расписку обвиняемому», – описали преступную схему в пресс-службе УМВД ФР по Липецкой области.В качестве «вишенки на торте» мужчина убедил свою пассию передать ему ещё 120 тысяч рублей якобы для ведения прибыльного бизнеса по сдаче в аренду автомобилей.По данным полиции, уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации передано в суд, обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы.