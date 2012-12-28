Все новости
Сегодня в Липецке: новая услуга для всех в МФЦ, готовы ли липчане к снижению зарплат
Общество
Октябрьский мост встал из-за серии ДТП
Происшествия
Сильные морозы продержатся в Липецкой области еще один день
Погода в Липецке
В 12 домах Липецка на день отключены отопление и горячая вода
Общество
85-летний водитель умер в больнице после аварии на трассе «Дон»
Происшествия
В липецкой школе №51 проверяют информацию об угрозах массового убийства якобы от имени её ученика
Происшествия
У светофора на Советской пескоразбрасыватель вытолкнул «ВАЗ» в сугроб
Происшествия
Липчанин за рулем «Haval» сбил на пешеходном переходе в Воронеже пенсионерку
Общество
Пьяный 21-летний водитель насмерть сбил 16-летнего подростка: дело ушло в суд
Происшествия
Два человека пострадали в столкновении на тамбовской трассе
Происшествия
Завершение ремонта теплосети на улице Терешковой сдвинулось на час
Общество
Количество домов в зоне отключения тепла увеличилось до 37
Общество
138 человек погибли на дорогах области за 2025 год
Происшествия
70-летняя пенсионерка поверила звонку «из ФСБ» и отправила мошенникам 910 000 рублей
Происшествия
Мороз и солнце в Липецке
Происшествия
Статистика: в декабре дорожали яйца, дешевел сахар
Общество
Врачи рассказали о состоянии пострадавших от отравления угарным газом
Происшествия
ОРВИ за неделю заболели 5 286 человек
Здоровье
По громкому делу Анатолия Фалькова будут судить и взяткодателя
Происшествия
В Липецкую область приходит потепление
Погода в Липецке
Происшествия
298
сегодня, 15:35
1

138 человек погибли на дорогах области за 2025 год

Еще 1363 — получили травмы.

За 2025 год в Липецкой области зарегистрировано 1099 ДТП, в которых 138 человек погибли и 1363 — получили травмы, сообщает региональная Госавтоинспекция.

При этом, как отмечают в Госавтоинспекции, основные показатели аварийности по сравнению с 2024 годом снизились. Самыми распространенными видами аварий остаются столкновения транспорта, наезды на пешеходов и съезды с дороги, в которых погибает почти 80% участников ДТП. Количество аварий по вине водителей с признаками опьянения сократилось с 134 до 124, это каждое девятое происшествие. Также произошло 286 наездов на пешеходов, в которых погибли 36 и получили травмы 259 человек. На пешеходных переходах зарегистрировано 118 ДТП, в которых 9 человек погибли и 116 – получили травмы.

«Что касается детского дорожно-транспортного травматизма, то здесь наблюдается снижение по всем показателям — всего по итогам года произошло 175 ДТП с участием детей и подростков до 16 лет, в которых 200 человек получили травмы, два ребенка погибли. Число погибших детей сократилось на 75%. По статистике, почти половина детей и подростков пострадали по вине взрослых и находились в транспортных средствах в качестве пассажиров», — сообщили в Госавтоинспекции.

В 2025 году автоинспекторы выявили 1 411 561 правонарушение в области дорожного движения, в том числе 2658 случаев пьяного вождения, 13 144 случая выезда на встречную полосу, 34 284 нарушения требований сигнала светофора, 8 313 случаев непредоставления преимущества в движении пешеходам, 5 929 нарушений ПДД пешими участниками движения, 10 457 случая грубых нарушений ПДД, предусматривали лишение права управления ТС или административный арест.

В автоматическом режиме зафиксировали 1 310 259 нарушений правил дорожного движения.
ДТП
ГИБДД
Комментарии (1)

Пьяниц
12 минут назад
За рулём пожизненно лишать прав надо при первом же задержании.
