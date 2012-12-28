138 человек погибли на дорогах области за 2025 год

Еще 1363 — получили травмы.

За 2025 год в Липецкой области зарегистрировано 1099 ДТП, в которых 138 человек погибли и 1363 — получили травмы, сообщает региональная Госавтоинспекция.При этом, как отмечают в Госавтоинспекции, основные показатели аварийности по сравнению с 2024 годом снизились. Самыми распространенными видами аварий остаются столкновения транспорта, наезды на пешеходов и съезды с дороги, в которых погибает почти 80% участников ДТП. Количество аварий по вине водителей с признаками опьянения сократилось с 134 до 124, это каждое девятое происшествие. Также произошло 286 наездов на пешеходов, в которых погибли 36 и получили травмы 259 человек. На пешеходных переходах зарегистрировано 118 ДТП, в которых 9 человек погибли и 116 – получили травмы.«Что касается детского дорожно-транспортного травматизма, то здесь наблюдается снижение по всем показателям — всего по итогам года произошло 175 ДТП с участием детей и подростков до 16 лет, в которых 200 человек получили травмы, два ребенка погибли. Число погибших детей сократилось на 75%. По статистике, почти половина детей и подростков пострадали по вине взрослых и находились в транспортных средствах в качестве пассажиров», — сообщили в Госавтоинспекции.В 2025 году автоинспекторы выявили 1 411 561 правонарушение в области дорожного движения, в том числе 2658 случаев пьяного вождения, 13 144 случая выезда на встречную полосу, 34 284 нарушения требований сигнала светофора, 8 313 случаев непредоставления преимущества в движении пешеходам, 5 929 нарушений ПДД пешими участниками движения, 10 457 случая грубых нарушений ПДД, предусматривали лишение права управления ТС или административный арест.В автоматическом режиме зафиксировали 1 310 259 нарушений правил дорожного движения.