Сегодня в Липецке: новая услуга для всех в МФЦ, готовы ли липчане к снижению зарплат
Общество
Октябрьский мост встал из-за серии ДТП
Происшествия
Сильные морозы продержатся в Липецкой области еще один день
Погода в Липецке
В 12 домах Липецка на день отключены отопление и горячая вода
Общество
85-летний водитель умер в больнице после аварии на трассе «Дон»
Происшествия
В липецкой школе №51 проверяют информацию об угрозах массового убийства якобы от имени её ученика
Происшествия
Липчанин за рулем «Haval» сбил на пешеходном переходе в Воронеже пенсионерку
Общество
У светофора на Советской пескоразбрасыватель вытолкнул «ВАЗ» в сугроб
Происшествия
Два человека пострадали в столкновении на тамбовской трассе
Происшествия
Пьяный 21-летний водитель насмерть сбил 16-летнего подростка: дело ушло в суд
Происшествия
Грязинец присвоил карту своего гостя и потратил с нее почти 50 тысяч рублей
Происшествия
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
Количество домов в зоне отключения тепла увеличилось до 37
Общество
12 лет строгого режима: липчанин признан виновным в квартирном мошенничестве и похищении двух человек
Происшествия
«Третий день нет никакой воды!»
Общество
Тело 66-летней женщины нашли на улице
Происшествия
Четверо человек отравились угарным газом в Ельце
Происшествия
Общество
81
8 минут назад

Завершение ремонта теплосети на улице Терешковой сдвинулось на час

«Ситуация неприятная, но контролируемая», — заявил мэр Роман Ченцов.

Тепло и горячую воду в 37 жилых домов Липецка отключённых из-за аварии на улице Терешковой подадут к 21:00. Об этом сообщил глава города Роман Ченцов.

«Специалисты „РИР Энерго“ работают без перерыва, в усиленном режиме. Дома уже слиты, ремонт идёт по плану. Ситуация неприятная, но контролируемая. По предварительной оценке, обойдёмся без серьёзных последствий.

К 21:00 тепло и горячая вода должны вернуться в дома. Управляющие компании наготове: как только энергетики завершат работы, сразу начнут заполнение систем.

Держу ситуацию на контроле. Обо всех изменениях буду сообщать дополнительно», — написал Роман Ченцов в Telegram.

Напомним, утром на улице Терешковой лопнул 30-летний 500 миллиметровый водопровод. На время его ремонта горячая вода и топление были отключены сначала в 12 домах, а  затем — в 37
отключение отопления
Комментарии (1)

