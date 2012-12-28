В липецкой школе №51 проверяют информацию об угрозах массового убийства якобы от имени её ученика
Завершение ремонта теплосети на улице Терешковой сдвинулось на час
«Ситуация неприятная, но контролируемая», — заявил мэр Роман Ченцов.
«Специалисты „РИР Энерго“ работают без перерыва, в усиленном режиме. Дома уже слиты, ремонт идёт по плану. Ситуация неприятная, но контролируемая. По предварительной оценке, обойдёмся без серьёзных последствий.
К 21:00 тепло и горячая вода должны вернуться в дома. Управляющие компании наготове: как только энергетики завершат работы, сразу начнут заполнение систем.
Держу ситуацию на контроле. Обо всех изменениях буду сообщать дополнительно», — написал Роман Ченцов в Telegram.
Напомним, утром на улице Терешковой лопнул 30-летний 500 миллиметровый водопровод. На время его ремонта горячая вода и топление были отключены сначала в 12 домах, а затем — в 37
