Октябрьский мост встал из-за серии ДТП

Сложно и у моста на Товарном проезде.

Утром на Октябрьском мосту в Липецке и подъездах к нему образовалась огромная пробка.Ее хвост начинался на улице Катукова у кольцевой развязки с улицей Стаханова и тянулся от кольца у памятника Танкистам до улицы Металлургов.Вероятной причиной затора могла стать серия механических ДТП и поломка автомобиля у Коксохима.— Аварии обошлись без пострадавших. После их оформления ситуация с дорожным движением начала стабилизироваться, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.Еще один затор возник у моста на Товарном проезде — здесь дорогу перегородила фура, водитель которой, по наблюдениям участников дорожного движения, не может закончить маневр. В то же время в районе поворота в сторону Опытной станции также наблюдаются ДТП.