В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Сегодня в Липецке: новая услуга для всех в МФЦ, готовы ли липчане к снижению зарплат
Общество
Сильные морозы продержатся в Липецкой области еще один день
Погода в Липецке
Липчанин за рулем «Haval» сбил на пешеходном переходе в Воронеже пенсионерку
Общество
Октябрьский мост встал из-за серии ДТП
Происшествия
На улице Липовской отключат холодную воду
Общество
85-летний водитель умер в больнице после аварии на трассе «Дон»
Происшествия
В 12 домах Липецка на день отключены отопление и горячая вода
Общество
В пятилитровой баклажке липчанин хранил марихуану
Происшествия
В липецкой школе №51 проверяют информацию об угрозах массового убийства якобы от имени её ученика
Происшествия
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
На улице Липовской отключат холодную воду
Общество
В 12 домах Липецка на день отключены отопление и горячая вода
Общество
Липчанин за рулем «Haval» сбил на пешеходном переходе в Воронеже пенсионерку
Общество
Сегодня в Липецке: новая услуга для всех в МФЦ, готовы ли липчане к снижению зарплат
Общество
Сильные морозы продержатся в Липецкой области еще один день
Погода в Липецке
85-летний водитель умер в больнице после аварии на трассе «Дон»
Происшествия
Октябрьский мост встал из-за серии ДТП
Происшествия
В липецкой школе №51 проверяют информацию об угрозах массового убийства якобы от имени её ученика
Происшествия
В пятилитровой баклажке липчанин хранил марихуану
Происшествия
Происшествия
1960
сегодня, 09:22
3

Октябрьский мост встал из-за серии ДТП

Сложно и у моста на Товарном проезде.

Утром на Октябрьском мосту в Липецке и подъездах к нему образовалась огромная пробка.

photo_2026-01-26_08-18-54.jpg+2026-01-26-08.50.05.jpg

Ее хвост начинался на улице Катукова у кольцевой развязки с улицей Стаханова и тянулся от кольца у памятника Танкистам до улицы Металлургов.

photo_2026-01-26_08-18-50.jpg+2026-01-26-08.50.05.jpg

Вероятной причиной затора могла стать серия механических ДТП и поломка автомобиля у Коксохима.

image_2026-01-26_08-54-51.png

image_2026-01-26_08-55-43.png

— Аварии обошлись без пострадавших. После их оформления ситуация с дорожным движением начала стабилизироваться, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

photo_2026-01-26_09-20-29.jpg+2026-01-26-09.24.04.jpg

Еще один затор возник у моста на Товарном проезде — здесь дорогу перегородила фура, водитель которой, по наблюдениям участников дорожного движения, не может закончить маневр. В то же время в районе поворота в сторону Опытной станции также наблюдаются ДТП.

2026-01-26_09-27-04.png
Комментарии (3)

Злой.
51 минуту назад
А фурам поворачивать проблема. Все лезут прямо под нос. Нет бы пропустить. Вот и пробка.
Гoн
57 минут назад
Солью посыпают снег, он тает, а потом образуется корка гололёда или гололедицы. Как её там ни назови, в такой мороз не надо ничего сыпать. Дороги сами подсыхают, и на мойках будет меньше клиентов, в подъездах домов меньше грязи.
аналитик
сегодня, 09:41
кто то один торопился . а страдают сотни
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
