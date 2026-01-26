В липецкой школе №51 проверяют информацию об угрозах массового убийства якобы от имени её ученика
сегодня, 09:22
Октябрьский мост встал из-за серии ДТП
Сложно и у моста на Товарном проезде.
Ее хвост начинался на улице Катукова у кольцевой развязки с улицей Стаханова и тянулся от кольца у памятника Танкистам до улицы Металлургов.
Вероятной причиной затора могла стать серия механических ДТП и поломка автомобиля у Коксохима.
— Аварии обошлись без пострадавших. После их оформления ситуация с дорожным движением начала стабилизироваться, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Еще один затор возник у моста на Товарном проезде — здесь дорогу перегородила фура, водитель которой, по наблюдениям участников дорожного движения, не может закончить маневр. В то же время в районе поворота в сторону Опытной станции также наблюдаются ДТП.
