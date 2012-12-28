Все новости
Сегодня в Липецке: новая услуга для всех в МФЦ, готовы ли липчане к снижению зарплат
Общество
Сильные морозы продержатся в Липецкой области еще один день
Погода в Липецке
Октябрьский мост встал из-за серии ДТП
Происшествия
Липчанин за рулем «Haval» сбил на пешеходном переходе в Воронеже пенсионерку
Общество
В 12 домах Липецка на день отключены отопление и горячая вода
Общество
85-летний водитель умер в больнице после аварии на трассе «Дон»
Происшествия
В липецкой школе №51 проверяют информацию об угрозах массового убийства якобы от имени её ученика
Происшествия
На улице Липовской отключат холодную воду
Общество
Переполох в общежитии ЛГТУ: 14 отделений пожарной охраны приехали на подгоревшую пищу
Происшествия
В пятилитровой баклажке липчанин хранил марихуану
Происшествия
57 минут назад
Четверо липчан попали в больницу с обморожениями

Основная причина обморожений и переохлаждений — асоциальный образ жизни.

За минувшие выходные в ожоговое отделение Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» с обморожениями рук и ног поступили четверо мужчин в возрасте от 35 до 45 лет. Один из них находился на улице в компании друзей в обуви не по сезону, другой уже второй год подряд попадает в больницу с обморожениями. Об этом сообщила министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина.

«Основная причина таких случаев — асоциальный образ жизни: длительное пребывание на морозе, отсутствие адекватной одежды и, зачастую, состояние алкогольного опьянения, при котором человек теряет чувство самосохранения. На сегодняшний день в ожоговом отделении проходят лечение 12 пациентов, многие из которых пострадали именно от переохлаждения», — сообщила Лилия Самошина.
пора
17 минут назад
запретить вообще продажу "Алкоголя", зачем его пить то???
Людмила
32 минуты назад
Именно пьяные люди чаще всего становятся жертвами мороза. Трезвый разум подскажет, где укрыться от стужи, пьяный же теряет контроль над собой и ситуацией. Более того, под воздействием алкоголя порой случается парадоксальное: вместо того, чтобы спрятаться от холода, человек сбрасывает с себя одежду, обманутый ложным ощущением жара.
