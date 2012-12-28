Четверо липчан попали в больницу с обморожениями

Основная причина обморожений и переохлаждений — асоциальный образ жизни.

За минувшие выходные в ожоговое отделение Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» с обморожениями рук и ног поступили четверо мужчин в возрасте от 35 до 45 лет. Один из них находился на улице в компании друзей в обуви не по сезону, другой уже второй год подряд попадает в больницу с обморожениями. Об этом сообщила министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина.«Основная причина таких случаев — асоциальный образ жизни: длительное пребывание на морозе, отсутствие адекватной одежды и, зачастую, состояние алкогольного опьянения, при котором человек теряет чувство самосохранения. На сегодняшний день в ожоговом отделении проходят лечение 12 пациентов, многие из которых пострадали именно от переохлаждения», — сообщила Лилия Самошина.