сегодня, 12:44
Два человека пострадали в столкновении на тамбовской трассе
41-летний водитель и его 39-летняя пассажирка госпитализированы.
«По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения», — рассказали об обстоятельствах столкновения в Госавтоинспекции.
Движение в месте аварии частично ограничено.
