Два человека пострадали в столкновении на тамбовской трассе

Сегодня в 11:10 на 287 километре дороги Орел-Тамбов (окружное шоссе Липецка) столкнулись «Фольксваген Поло» и грузовик «КамАЗ». В аварии пострадали 41-летний водитель «Фольксвагена» и его 39-летняя пассажирка. Оба госпитализированы.«По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения», — рассказали об обстоятельствах столкновения в Госавтоинспекции.

Движение в месте аварии частично ограничено.