Почему апельсины дешевле яблок?

Итоги недели: цены.

Цена нашего набора дешевых продуктов за неделю похудела на 95 копеек.



Набор дорогих продуктов подешевел значительно больше — на 79 рублей.



Знаменитый вопрос-мем: «Почему бананы дешевле яблок», давно не актуален. Но бананы легко можно заменить апельсинами.

В одном из магазинов килограмм вполне приличных апельсинов стоит 69 рублей 99 копеек. При этом на соседней полке лежат сезонные яблоки по 94 рубля 99 копеек за килограмм. Да к тому же они фасованные — выбрать нельзя.



Дешевле апельсинов яблоки можно купить только на Центральном рынке — там часто продают «с бочком» или некондицию.

Апельсины уже назвали самым подешевевшим фруктом 2025 года, но  он продолжает удерживать пальму первенства и стал самым подешевевшим фруктом за март 2026-го. Эксперты связывают это с укреплением рубля и политикой ритейлеров, которые увеличивают ассортимент недорогих товаров.

При этом россиянам все же привычнее яблоки, нежели апельсины. Первых в год они съедают, в среднем, 13-14 килограммов, а вторых всего 3-3,5 килограмма.

На этой неделе немного подорожали картофель и морковь.



Самый дешевый картофель старого урожая стоит 36 рублей за килограмм. Клубни нового урожая можно найти за 170 рублей на рынке, и за 80-90 рублей — в магазине.

Красный ялтинский лук всегда был дорогим. На вид похожий стали продавать в овощных рядах Центрального рынка, где, по идее, торгуют местной продукцией. Просят за него 100 рублей.

— Это вам не магазинный лук! — объяснил ценообразование продавец.

Потихоньку дорожает сахар. В одном из магазинов до пяти килограммов сахара можно купить по 64 рубля, все что сверх — по 67 рублей 90 копеек.



В другом магазине килограмм сахара стоит чуть дешевле — 63 рубля 99 копеек, но тут есть подвох — он расфасован в мешки по три килограмма.



Кстати, на Центральном рынке боринский сахар по-прежнему продают по 90 рублей за килограмм.

Только в одном магазине мы нашли соль по 10 рублей за килограмм. В остальных, даже в пакетах, она стоит почти в два раза дороже.



Еще в ноябре 2025 года  соль стоила меньше.

В одном из магазинов за неделю вдруг почти на 10 рублей (с 174 рублей 99 копеек до 183 рублей 99 копеек) подорожали куры. Так что тем, кто экономит, есть смысл обойти несколько магазинов.



В магазине с подорожавшими курами подешевел черный хлеб с 22 рублей 69 копеек до 20 рублей 99 копеек за буханку.

На Центральном рынке вновь подорожал карбонад. По 1 300 рублей за килограмм его продавали перед Пасхой, потом цены немного снизились, но теперь, накануне Первомая и сезона шашлыков (если позволит погода), продавцы снова предлагают мясо по 1 300 рублей за килограмм.

Тем, кому хочется деликатесов, могут быть интересны краба по 5 000 рублей за килограмм.

цены
дороже/дешевле
65+
30 минут назад
Раки по 3₽ а рядом по 5 ₽ но очень большие как меняется жизнь при капитализме цены очень большие из за перекупов вся экономика страны это спекуляция , раньше за это в тюрьме сидели сейчас это бизнес который ничего не производит .
Ну
38 минут назад
Если как написано бананы можно заменить апельсина и, то и мясо можно заменить ливером, а если нет укропа, то петрушкой. Что не жевать!?
Гы
38 минут назад
На подорожание ресурсов ещё и повышенные налоги ложатся.Опять же минималку подняли.С неё взносы надо работодателю заплатить.Всё это в цену товаров войдёт и...заболят у всех глаза на ценники глядючи...а потом и головы.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
