В липецкой школе №51 проверяют информацию об угрозах массового убийства якобы от имени её ученика
Происшествия
32 минуты назад
Но пока речь идёт об анонимке. Вполне вероятно, что её написал вовсе не школьник.
Как рассказала GOROD48 директор школы №51 Татьяна Ленкова, она скриншоты анонимки видела. Но школа сегодня работает в обычном режиме. А распространенный в интернете «манифест» изучают правоохранительные органы.
В полиции подтвердили — информация проверяется. В следкоме добавили, что пока речь идёт об анонимке, её автора ищут. Это и отличает историю с анонимным сообщением от случившегося в школе в Левобережье, 14-летний ученик которой поссорился со сверстниками и высказал намерение расправы с ними — мальчик арестован на на 1 месяц 25 суток по обвинению в деятельности организации, признанной в России террористической (по части второй статьи 205.5 УК РФ).
Комментарии (3)