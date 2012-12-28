Все новости
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Сегодня в Липецке: новая услуга для всех в МФЦ, готовы ли липчане к снижению зарплат
Общество
Сильные морозы продержатся в Липецкой области еще один день
Погода в Липецке
Липчанин за рулем «Haval» сбил на пешеходном переходе в Воронеже пенсионерку
Общество
Октябрьский мост встал из-за серии ДТП
Происшествия
На улице Липовской отключат холодную воду
Общество
85-летний водитель умер в больнице после аварии на трассе «Дон»
Происшествия
В 12 домах Липецка на день отключены отопление и горячая вода
Общество
В пятилитровой баклажке липчанин хранил марихуану
Происшествия
В липецкой школе №51 проверяют информацию об угрозах массового убийства якобы от имени её ученика
Происшествия
Происшествия
463
32 минуты назад
3

В липецкой школе №51 проверяют информацию об угрозах массового убийства якобы от имени её ученика

Но пока речь идёт об анонимке. Вполне вероятно, что её написал вовсе не школьник.

Накануне по соцсетям разошелся скриншот сообщения якобы девятиклассника школы №51. Мальчик представился только именем и сообщил о готовящемся в школе теракте — в тексте сообщения он назначен как раз на сегодня, 26 января.

Как рассказала GOROD48 директор школы №51 Татьяна Ленкова, она скриншоты анонимки видела. Но школа сегодня работает в обычном режиме. А распространенный в интернете «манифест» изучают правоохранительные органы.

В полиции подтвердили — информация проверяется. В следкоме добавили, что пока речь идёт об анонимке, её автора ищут. Это и отличает историю с анонимным сообщением от случившегося в школе в Левобережье, 14-летний ученик которой  поссорился со сверстниками и высказал намерение расправы с ними — мальчик арестован на на 1 месяц 25 суток по обвинению в деятельности организации, признанной в России террористической (по части второй статьи 205.5 УК РФ).
экстремизм
терроризм
Комментарии (3)

Макс
5 минут назад
Дети стали неуправляемые от слова совсем.
СССР
2 минуты назад
наболовали, гаджеты, еда, родителям до лампочки! Ничего жизнь их побьет ещё!
Современные
16 минут назад
Дети очень импульсивны,не умеющие бороться с жизненными ситуациями поэтому вот это все имеет место.В Советской школе с нами разговаривали,воспитывали на примерах достойных людей.
