В Данкове обманули очередную бедную пенсионерку – на этот раз на 1,2 миллиона рублей

Пожилая женщина хотела приумножить капитал.

В Данкове местная жительница передала мошенникам 1,2 миллиона рублей.Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, 66-летняяженина решила заработать и наткнулась в Интернете на объявление о трудоустройстве.–Представляясь техническими специалистами и трейдерами, неизвестные помогли установить на телефон пенсионерки приложения биржи, электронного кошелька, а также программу для общения. Далее, действуя по указанию виртуальных помощников, женщина в несколько этапов перевела 1,2 млн рублей собственных сбережений на «биржу». Жительница Данкова поверила в реальность заработка, ведь у нее получилось вывести 33 600 рублей на свой расчетный счет. Когда пенсионерка решила сделать это вновь, то столкнулась с блокировкой личного кабинета. Как пояснил ей трейдер, перед выводом средств необходимо было оплатить страховку в размере 500 тысяч рублей. Это не смутило женщину-инвестора, однако банк заблокировал карту женщины в момент операции. Тогда жительница Данкова поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию, – описали ситуацию в пресс-службе УМВД РФ по липецкой областиСледователем СО МО МВД России «Данковский» возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Конечно, если злодеев найдут.