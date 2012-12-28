С липецких клумб женщины воруют тюльпаны
Происшествия
По всей Липецкой области объявлена воздушная тревога
Происшествия
Ветер в Липецкой области усилится до очень крепкого
Погода в Липецке
В центре Липецка отключат воду из-за ремонта водопровода
Общество
Ночью над Липецкой областью перехвачены БПЛА
Происшествия
Балтийский циклон не позволит липчанам согреться
Общество
Ветер свалил дерево на дорогу
Происшествия
В нескольких округах Липецкой области объявлен красный уровень воздушной угрозы
Происшествия
При капремонте школы в Данкове обнаружены старинные элементы исторического здания
Общество
Кирпич лежит себе на стройке, мечтает частью стать высотки
Неделя 48
Читать все
Происшествия
253
сегодня, 10:10
1

В Данкове обманули очередную бедную пенсионерку – на этот раз на 1,2 миллиона рублей

Пожилая женщина хотела приумножить капитал.

В Данкове местная жительница передала мошенникам 1,2 миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, 66-летняяженина решила заработать и наткнулась в Интернете на объявление о трудоустройстве.

–Представляясь техническими специалистами и трейдерами, неизвестные помогли установить на телефон пенсионерки приложения биржи, электронного кошелька, а также программу для общения. Далее, действуя по указанию виртуальных помощников, женщина в несколько этапов перевела 1,2 млн рублей собственных сбережений на «биржу». Жительница Данкова поверила в реальность заработка, ведь у нее получилось вывести 33 600 рублей на свой расчетный счет. Когда пенсионерка решила сделать это вновь, то столкнулась с блокировкой личного кабинета. Как пояснил ей трейдер, перед выводом средств необходимо было оплатить страховку в размере 500 тысяч рублей. Это не смутило женщину-инвестора, однако банк заблокировал карту женщины в момент операции. Тогда жительница Данкова поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию, – описали ситуацию в пресс-службе УМВД РФ по липецкой области

Следователем СО МО МВД России «Данковский» возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Конечно, если злодеев найдут.
3

Комментарии (1)

45 минут назад
Бывает...
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
