Пьяный 21-летний водитель насмерть сбил 16-летнего подростка: дело ушло в суд
За резонансное ДТП водителю грозит до 12 лет лишения свободы.
Это ДТП произошло поздно вечером 21 августа 2024 года в поселке Петровский Добринского округа. На тот момент 21-летний водитель «Лады Приоры» насмерть сбил 16-летнего подростка, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода.
Аварию записала камера наблюдения.
«В ходе предварительного расследования установлено, что водитель был пьян и ехал на своём автомобиле по улице Дрикаловича с превышением допустимой скорости», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Водителю грозит до 12 лет лишения свободы.
