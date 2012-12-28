В липецкой школе №51 проверяют информацию об угрозах массового убийства якобы от имени её ученика
Количество домов в зоне отключения тепла увеличилось до 37
«Рир Энерго» продолжает ликвидацию аварии на улице Терешковой.
Под дополнительное отключение попали 25 домов: № 2, 4, 4/2, 6, 6/2, 6А, 10/1, 10/2, 10/3 по улице Терешковой, № 103/1, 107/1, 107/2, 107/3, 109, 111/1, 111/2, 113, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 117, 119/1, 119/2 по улице Гагарина, и № 36/4 по улице Космонавтов.
Ранее компания сообщала об отключении 12 домов.
Напомним, энергетики надеются закончить ремонт 30-летнего трубопровода диаметром 500 миллиметров до 20:00.
