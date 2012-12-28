85-летний водитель умер в больнице после аварии на трассе «Дон»

В липецкой школе №51 проверяют информацию об угрозах массового убийства якобы от имени её ученика
Происшествия
сегодня, 09:45
За пятницу и воскресенье на дорогах области получили травмы пять человек.
23 января в Липецке днем на проспекте 60 лет СССР столкнулись «Тойота»под управлением 23-летнего водителя и «Хендай» с 45-летним мужчиной за рулем. В аварии получила травмы 42-летняя пассажирка «Хендая», ее доставили в больницу.
25 января в поселке Газопровод Елецкого района 31-летний водитель «Киа» не справился с управлением и врезался в световую опору. С места аварии госпитализировали водителя машины и его 33-летнюю пассажирку.
В Липецке днем на улице Вермишева столкнулись «Шкода» под управлением 31-летнего водителя и «Лада Приора» под управлением 24-летнего водителя. Водитель «Шкоды» получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.
