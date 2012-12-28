85-летний водитель умер в больнице после аварии на трассе «Дон»

Его машина столкнулась с грузовиком.



Утром 25 января в Хлевенском районе на трассе «Дон» столкнулись автомобиль «ЗАЗ» с 85-летним пенсионером за рулем и грузовик «МАН» под управлением 31-летнего водителя. Водителя «ЗАЗа» доставили в больницу, где он умер от полученных травм.За пятницу и воскресенье на дорогах области получили травмы пять человек.23 января в Липецке днем на проспекте 60 лет СССР столкнулись «Тойота»под управлением 23-летнего водителя и «Хендай» с 45-летним мужчиной за рулем. В аварии получила травмы 42-летняя пассажирка «Хендая», ее доставили в больницу.25 января в поселке Газопровод Елецкого района 31-летний водитель «Киа» не справился с управлением и врезался в световую опору. С места аварии госпитализировали водителя машины и его 33-летнюю пассажирку.В Липецке днем на улице Вермишева столкнулись «Шкода» под управлением 31-летнего водителя и «Лада Приора» под управлением 24-летнего водителя. Водитель «Шкоды» получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.