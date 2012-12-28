Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Сегодня в Липецке: новая услуга для всех в МФЦ, готовы ли липчане к снижению зарплат
Общество
Сильные морозы продержатся в Липецкой области еще один день
Погода в Липецке
Липчанин за рулем «Haval» сбил на пешеходном переходе в Воронеже пенсионерку
Общество
Октябрьский мост встал из-за серии ДТП
Происшествия
На улице Липовской отключат холодную воду
Общество
85-летний водитель умер в больнице после аварии на трассе «Дон»
Происшествия
В 12 домах Липецка на день отключены отопление и горячая вода
Общество
В пятилитровой баклажке липчанин хранил марихуану
Происшествия
В липецкой школе №51 проверяют информацию об угрозах массового убийства якобы от имени её ученика
Происшествия
Читать все
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
На улице Липовской отключат холодную воду
Общество
В 12 домах Липецка на день отключены отопление и горячая вода
Общество
Липчанин за рулем «Haval» сбил на пешеходном переходе в Воронеже пенсионерку
Общество
Сегодня в Липецке: новая услуга для всех в МФЦ, готовы ли липчане к снижению зарплат
Общество
Сильные морозы продержатся в Липецкой области еще один день
Погода в Липецке
85-летний водитель умер в больнице после аварии на трассе «Дон»
Происшествия
Октябрьский мост встал из-за серии ДТП
Происшествия
В липецкой школе №51 проверяют информацию об угрозах массового убийства якобы от имени её ученика
Происшествия
В пятилитровой баклажке липчанин хранил марихуану
Происшествия
Читать все
Происшествия
1290
сегодня, 09:45
3

85-летний водитель умер в больнице после аварии на трассе «Дон»

Его машина столкнулась с грузовиком.

Утром 25 января в Хлевенском районе на трассе «Дон» столкнулись автомобиль «ЗАЗ» с 85-летним пенсионером за рулем и грузовик «МАН» под управлением 31-летнего водителя. Водителя «ЗАЗа» доставили в больницу, где он умер от полученных травм.

За пятницу и воскресенье на дорогах области получили травмы пять человек. 

23 января в Липецке днем на проспекте 60 лет СССР столкнулись «Тойота»под управлением 23-летнего водителя и «Хендай» с 45-летним мужчиной за рулем.  В аварии получила травмы 42-летняя пассажирка «Хендая», ее доставили в больницу. 

25 января в поселке Газопровод Елецкого района 31-летний водитель «Киа» не справился с управлением и врезался в световую опору. С места аварии госпитализировали водителя машины и его 33-летнюю пассажирку.

В Липецке днем на улице Вермишева столкнулись «Шкода» под управлением 31-летнего водителя и «Лада Приора» под управлением 24-летнего водителя. Водитель «Шкоды» получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.

авария
ДТП
1
8
0
2
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Александр Н.
33 минуты назад
Упокойся с миром.Будьте очень внимательны на дорогах.
Ответить
Люся
53 минуты назад
В восемьдесят пять лет за баранкой грузовика МАН – это не просто опасно, это кошмар на колесах для каждого, кто делил с ним дорогу.
Ответить
Виктор
41 минуту назад
Люся перечитайте сообщение внимательнее
Ответить
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить