Общество
Ремонт теплосети на улице Терешковой завершен: началось заполнение системы
Мэр пообещал, что тепло скоро начнет поступать в отключенные дома.
«Прошёлся по нескольким квартирам, пообщался с жителями. На первых этажах температура уже начала снижаться, на верхних тепло пока держится – это нормальный процесс при отключении. В течение нескольких часов тепло поступит во все квартиры, ситуация полностью стабилизируется. Оснований для переживаний нет», — рассказал мэр, по словам которого, его заместитель Павел Кузнецов, представители Госжилинспекции и департамента ЖКХ будут находиться на месте до тех пор, пока отопление не появится в каждом доме и каждой квартире.
Напомним, на время ремонта сети горячая вода и отопление были отключены в 37 домах города.
Фото пресс-службы администрации Липецка
