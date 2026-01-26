Все новости
Сегодня в Липецке: новая услуга для всех в МФЦ, готовы ли липчане к снижению зарплат
Общество
Октябрьский мост встал из-за серии ДТП
Происшествия
В 12 домах Липецка на день отключены отопление и горячая вода
Общество
85-летний водитель умер в больнице после аварии на трассе «Дон»
Происшествия
В липецкой школе №51 проверяют информацию об угрозах массового убийства якобы от имени её ученика
Происшествия
У светофора на Советской пескоразбрасыватель вытолкнул «ВАЗ» в сугроб
Происшествия
Тело 66-летней женщины нашли на улице
Происшествия
Пьяный 21-летний водитель насмерть сбил 16-летнего подростка: дело ушло в суд
Происшествия
Два человека пострадали в столкновении на тамбовской трассе
Происшествия
Липчанин за рулем «Haval» сбил на пешеходном переходе в Воронеже пенсионерку
Общество
Учителя начальных классов обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей при воспитании учащихся
Происшествия
Мороз и солнце в Липецке
Происшествия
70-летняя пенсионерка поверила звонку «из ФСБ» и отправила мошенникам 910 000 рублей
Происшествия
Статистика: в декабре дорожали яйца, дешевел сахар
Общество
В Липецкую область приходит потепление
Погода в Липецке
138 человек погибли на дорогах области за 2025 год
Происшествия
Ремонт теплосети на улице Терешковой завершен: началось заполнение системы
Общество
Врачи рассказали о состоянии пострадавших от отравления угарным газом
Происшествия
ОРВИ за неделю заболели 5 286 человек
Здоровье
По громкому делу Анатолия Фалькова будут судить и взяткодателя
Происшествия
Общество
69
14 минут назад

Ремонт теплосети на улице Терешковой завершен: началось заполнение системы

Мэр пообещал, что тепло скоро начнет поступать в отключенные дома.

Слесари «РИР Энерго» заварили повреждённый участок теплосети на улице Терешковой. Началось поэтапное заполнение системы. Управляющие компании также запускают внутридомовые сети, сообщил глава администрации Липецка Роман Ченцов.

«Прошёлся по нескольким квартирам, пообщался с жителями. На первых этажах температура уже начала снижаться, на верхних тепло пока держится – это нормальный процесс при отключении. В течение нескольких часов тепло поступит во все квартиры, ситуация полностью стабилизируется. Оснований для переживаний нет», — рассказал мэр, по словам которого, его заместитель Павел Кузнецов, представители Госжилинспекции и департамента ЖКХ будут находиться на месте до тех пор, пока отопление не появится в каждом доме и каждой квартире.

photo_2026-01-26_17-50-29.jpg

photo_2026-01-26_17-50-26.jpg

Напомним, на время ремонта сети горячая вода и отопление были отключены в 37 домах города.

Фото пресс-службы администрации Липецка
отопление
ЖКХ
