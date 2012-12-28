Липецкая вечЁрка: липчан становится меньше, оторванная рука и мэр Задонска уходит в бассейн
96 операторов газовых котельных были лишены всех трудовых гарантий
И это только в одном округе Липецкой области.
Но в дело в мешалась прокуратура.
«Руководитель учреждения заявил, что штатное расписание не предусматривает должности «оператор газовой котельной». Прокуратура внесла в его адрес представление и возбудила дело об административном правонарушении по части четвёртой статьи 5.27 КоАП РФ «Уклонение от оформления трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем». Руководитель был оштрафован на 10 тысяч рублей, а организация в результате изменила штатное расписание и заключила трудовые договоры с работниками», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
