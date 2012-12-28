96 операторов газовых котельных были лишены всех трудовых гарантий

И это только в одном округе Липецкой области.

В Становлянском округе Служба по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений вместо приема 96 операторов газовых котельных в штат ежемесячно заключала с ними гражданско-правовые договоры, лишая людей всех трудовых гарантий: оплачиваемого отпуска, больничных, пенсионных отчислений и других. Так работодатель экономил на отчислениях. При этом люди не оказывали разовые услуги, а работали постоянно.Но в дело в мешалась прокуратура.«Руководитель учреждения заявил, что штатное расписание не предусматривает должности «оператор газовой котельной». Прокуратура внесла в его адрес представление и возбудила дело об административном правонарушении по части четвёртой статьи 5.27 КоАП РФ «Уклонение от оформления трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем». Руководитель был оштрафован на 10 тысяч рублей, а организация в результате изменила штатное расписание и заключила трудовые договоры с работниками», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.