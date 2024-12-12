Сегодня в Липецке: день джаза, горожане всё чаще игнорируют субботники и дресс-код на работе за ваш счёт

Нас ждут гастроли театра из Смоленска, танцоров их Адыгеи и отключение холодной воды на десятках улиц.

Снег закончился ночью

В Липецке немного потеплеет, температура составит от +5 до +7 градусов. Кроме того, прекратятся дождь и снег, день пройдёт без существенных осадков.

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. 8 Марта;
- ул. 15 мкр-н.;
- ул. Айвазовского;
- ул. Барашева;
- ул. Биологическая;
- ул. Б.Хмельницкого;
- ул. Верхняя;
- ул. Володарского;
- ул. Воровского;
- ул. Ворошилова;
- ул. Гоголя;
- ул. Горького;
- ул. Депутатская;
- ул. Джамбула;
- ул. Доватора;
- ул. Достоевского;
- ул. Индустриальная;
- ул. Киевская;
- ул. Кирова;
- ул. Комсомольская;
- ул. Кооперативная;
- ул. Котовского;
- ул. Крайняя;
- ул. Крылова;
- ул. Крымская 1-я;
- ул. Крымская 2-я;
- ул. Кузнечная;
- ул. Литаврина;
- ул. Л.Толстого;
- ул. Механизаторов;
- ул. Малые Ключи;
- ул. Мирная;
- ул. М.И.Неделина;
- ул. Мичурина;
- ул. Октябрьская;
- ул. Папина;
- ул. Первомайская;
- ул. Перова;
- ул. Пригородная;
- ул. Пушкина;
- ул. Советская;
- ул. Союзная;
- ул. Студенческий городок;
- ул. У. Громовой;
- ул. Урожайная;
- ул. Фрунзе;
- ул. Циолковского;
- ул. Чаплыгина;
- ул. Чкалова;
- ул. Школьная;
- ул. Шмидта;
- ул. Ю. Натуралистов;

- пл. Победы;
- пл. Театральная;

- пр-т 60 лет СССР; 20; 20а;
- пр-т Победы;

- пер. Балакирева;
- пер. Верещагина;
- пер. Вишневый;
- пер. Даргомыжского;
- пер. Кочубея;
- пер. Фруктовый;
- пер. Яблочкина.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Жактовская, 1а, 12, 25, 26а, 38;
- ул. Ленина, 13, 15;
- ул. Медицинская, 1, 3, 21;
- ул. О. Городовикова, 1д, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83;
- ул. Паровозная, 11а;
- ул. Поселковая, 2а, 4, 30в, 33, 47а;
- ул. Прудная, 1, 1б, 1д, 2, 2б, 11;
- ул. Рудничная, 6, 17, 21, 25;
- ул. Рябиновая, 11;
- ул. Солнечная, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72;
- ул. Техническая;
- ул. Ударников;
- Воронежское ш., 12;
- пер. Узорный, 2, 3, 8, 14.

Пробки

Пробки


День джаза

В 19:00 в Дому музыки (ул. П.Осипенко, 18) состоится главный концерт сегодняшнего дня – День джаза (12+).

Выступает Липецкий джазовый оркестр под управлением Дмитрий Стульнева. Вокальные композиции исполнит Наталья Волкова. В программе знаменитые композиции Д.Гершвина, Д.Гиллеспи, Д.Элингтона, Д.Брауна и других.

Гастроли смоленского театра

В 19:00 на сцене ЛГАДТ им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) выступят артисты Смоленского камерного театра со спектаклем «Пиковая дама» (12+).

Лучший спектакль фестиваля «Русская классика» в Орле в 2025 году, а актриса Надежда Трапезникова, сыгравшая Графиню, была отмечена призами за лучшую женскую роль второго плана на фестивалях в Новочеркасске (2024 г). и Мигилёве (2026 г.).

Фото vk.com/teatrtolstogo

Танцоры из Адыгеи

В 19:00 театр танца «Казаки России» (пл. Петра Великого, 6) тоже будут принимать гостей – коллектив народного танца Адыгеи «Нальмэс» (12+).

Фото vk.com/gaantanalmes

Адыгейскому театру в этом году исполняется 90 лет, за время своего существования артисты успели побывать с гастролями более чем в 90 странах мира.

Книжное похмелье

В 19:03 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) пройдет очередное заседание клуба «Книжное похмелье», на котором будут обсуждать роман Эриха Марии Ремарка «Жизнь взаймы, или У неба любимчиков нет» (18+).

Больная туребкулёзом главная героиня Лилиан вместо того чтобы доживать дни в санатории, отправляется в путешествие по Европе, влюбляется и учится ценить каждое мгновение.

Шанс попасть в профессию

В 13:30 в ЛГПУ им. П.П.Семёнова Тян-Шанского (ул. Ленина, 42) стартует образовательный медиа-марафон «Камера-Мотор» (16+).

В течение 3-х дней пройдут лекции и обучающие семинары для тех, кто видит свою перспективу в качестве фотографа, видеооператора, режиссёра монтажа и т.д. Совместный проект с «Росмолодёжью».

Советы из… Сколково

В 13:00 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л.Толстого, 40) тоже поговорят о профориентировании для подростков на встрече с экспертами Верой Елфимовой и Любовью Басавиной (12+).

Участников ждёт квиз «Тренды на рынке труда», информация о роли ИИ на современную экономику и о том, какие профессии сегодня считаются перспективными и что рекомендуют учёные Сколково.

Дресс-код на работе

44% офисных сотрудников из Липецка рассказали SuperJob, что сталкиваются с корпоративными требованиями к одежде. Правда, лишь 7% подвергаются строгому дресс0коду, а 37% работодатель просит придерживаться делового стиля.

При этом 80 сотрудников, работающих в организациях с суровыми требованиями к одежде, вынуждены покупать её за свой счёт. Работодатель полностью компенсирует расходы (или выдаёт униформу) в 9% случаев, еще в 9% – частично. По средним оценкам респондентов траты на соблюдение стандартов внешнего вида в среднем составляют 30 тысяч рублей в месяц.

Субботник

45% липчан признались SuperJob, что получали от работодателя предложения об участии в субботниках по уборке территории, но игнорировали его.

Гораздо чаще не могут отказать работодателю женщины: 62% милых лам берут в руки лопаты и грабли по требованию, среди мужчин таких 43%.

71% липецких организаций не практикует субботники, 16% организуют уборку в рабочее время, 8% – в выходные.

Основной Всероссийский субботник в 2026 году назначен на 25 апреля, а общая программа уборок во всех регионах пройдет с 18 апреля по 3 мая.

Дорогие липчане! Пусть за окном и унылая погода, но действительность способны скрасить новости.
Комментарии (5)

Кузя
13 минут назад
Сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь!
Зелёный остров
23 минуты назад
Если будет джаз, то скоро будут эстафеты и триатлоны. Веселье наступает, товарищи!
30 минут назад
Субботники при капитализме, платить надо
Фокс
33 минуты назад
62% милых лам ? Класс! Такого я ещё не слышал..
Соседка
сегодня, 07:46
Врут вам.30 тыс в месяц на дресс-код?Не верю,как говорил Константин Сергеевич!
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
