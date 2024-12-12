Сегодня в Липецке: день джаза, горожане всё чаще игнорируют субботники и дресс-код на работе за ваш счёт

Нас ждут гастроли театра из Смоленска, танцоров их Адыгеи и отключение холодной воды на десятках улиц.

В Липецке немного потеплеет, температура составит от +5 до +7 градусов. Кроме того, прекратятся дождь и снег, день пройдёт без существенных осадков.









Отключение воды





С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- пер. Яблочкина.









- пер. Узорный, 2, 3, 8, 14.









В 19:00 в Дому музыки (ул. П.Осипенко, 18) состоится главный концерт сегодняшнего дня – День джаза (12+).









В 19:00 театр танца «Казаки России» (пл. Петра Великого, 6) тоже будут принимать гостей – коллектив народного танца Адыгеи «Нальмэс» (12+).









Фото vk.com/gaantanalmes

В 19:03 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) пройдет очередное заседание клуба «Книжное похмелье», на котором будут обсуждать роман Эриха Марии Ремарка «Жизнь взаймы, или У неба любимчиков нет» (18+).













В 13:30 в ЛГПУ им. П.П.Семёнова Тян-Шанского (ул. Ленина, 42) стартует образовательный медиа-марафон «Камера-Мотор» (16+).









В 13:00 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л.Толстого, 40) тоже поговорят о профориентировании для подростков на встрече с экспертами Верой Елфимовой и Любовью Басавиной (12+).









44% офисных сотрудников из Липецка рассказали SuperJob, что сталкиваются с корпоративными требованиями к одежде. Правда, лишь 7% подвергаются строгому дресс0коду, а 37% работодатель просит придерживаться делового стиля.









45% липчан признались SuperJob, что получали от работодателя предложения об участии в субботниках по уборке территории, но игнорировали его.





Гораздо чаще не могут отказать работодателю женщины: 62% милых лам берут в руки лопаты и грабли по требованию, среди мужчин таких 43%.









- ул. 8 Марта;- ул. 15 мкр-н.;- ул. Айвазовского;- ул. Барашева;- ул. Биологическая;- ул. Б.Хмельницкого;- ул. Верхняя;- ул. Володарского;- ул. Воровского;- ул. Ворошилова;- ул. Гоголя;- ул. Горького;- ул. Депутатская;- ул. Джамбула;- ул. Доватора;- ул. Достоевского;- ул. Индустриальная;- ул. Киевская;- ул. Кирова;- ул. Комсомольская;- ул. Кооперативная;- ул. Котовского;- ул. Крайняя;- ул. Крылова;- ул. Крымская 1-я;- ул. Крымская 2-я;- ул. Кузнечная;- ул. Литаврина;- ул. Л.Толстого;- ул. Механизаторов;- ул. Малые Ключи;- ул. Мирная;- ул. М.И.Неделина;- ул. Мичурина;- ул. Октябрьская;- ул. Папина;- ул. Первомайская;- ул. Перова;- ул. Пригородная;- ул. Пушкина;- ул. Советская;- ул. Союзная;- ул. Студенческий городок;- ул. У. Громовой;- ул. Урожайная;- ул. Фрунзе;- ул. Циолковского;- ул. Чаплыгина;- ул. Чкалова;- ул. Школьная;- ул. Шмидта;- ул. Ю. Натуралистов;- пл. Победы;- пл. Театральная;- пр-т 60 лет СССР; 20; 20а;- пр-т Победы;- пер. Балакирева;- пер. Верещагина;- пер. Вишневый;- пер. Даргомыжского;- пер. Кочубея;- пер. Фруктовый;С 9:00 до 17:00 обесточат:- ул. Жактовская, 1а, 12, 25, 26а, 38;- ул. Ленина, 13, 15;- ул. Медицинская, 1, 3, 21;- ул. О. Городовикова, 1д, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83;- ул. Паровозная, 11а;- ул. Поселковая, 2а, 4, 30в, 33, 47а;- ул. Прудная, 1, 1б, 1д, 2, 2б, 11;- ул. Рудничная, 6, 17, 21, 25;- ул. Рябиновая, 11;- ул. Солнечная, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72;- ул. Техническая;- ул. Ударников;- Воронежское ш., 12;Держите ссылку на приложение, которое поможет избежать ловушек на дорогах.Выступает Липецкий джазовый оркестр под управлением Дмитрий Стульнева. Вокальные композиции исполнит Наталья Волкова. В программе знаменитые композиции Д.Гершвина, Д.Гиллеспи, Д.Элингтона, Д.Брауна и других.В 19:00 на сцене ЛГАДТ им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) выступят артисты Смоленского камерного театра со спектаклем «Пиковая дама»Лучший спектакль фестиваля «Русская классика» в Орле в 2025 году, а актриса Надежда Трапезникова, сыгравшая Графиню, была отмечена призами за лучшую женскую роль второго плана на фестивалях в Новочеркасске (2024 г). и Мигилёве (2026 г.).Адыгейскому театру в этом году исполняется 90 лет, за время своего существования артисты успели побывать с гастролями более чем в 90 странах мира.Больная туребкулёзом главная героиня Лилиан вместо того чтобы доживать дни в санатории, отправляется в путешествие по Европе, влюбляется и учится ценить каждое мгновение.В течение 3-х дней пройдут лекции и обучающие семинары для тех, кто видит свою перспективу в качестве фотографа, видеооператора, режиссёра монтажа и т.д. Совместный проект с «Росмолодёжью».Участников ждёт квиз «Тренды на рынке труда», информация о роли ИИ на современную экономику и о том, какие профессии сегодня считаются перспективными и что рекомендуют учёные Сколково.При этом 80 сотрудников, работающих в организациях с суровыми требованиями к одежде, вынуждены покупать её за свой счёт. Работодатель полностью компенсирует расходы (или выдаёт униформу) в 9% случаев, еще в 9% – частично. По средним оценкам респондентов траты на соблюдение стандартов внешнего вида в среднем составляют 30 тысяч рублей в месяц.71% липецких организаций не практикует субботники, 16% организуют уборку в рабочее время, 8% – в выходные.Основной Всероссийский субботник в 2026 году назначен на 25 апреля, а общая программа уборок во всех регионах пройдет с 18 апреля по 3 мая.