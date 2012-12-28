Больше 10 улиц Липецка остались без горячей воды

Прекращена подача холодной воды в тепловой пункт Папина- Доватора.

Горячая вода отключена в Липецке на улицах Фрунзе, 15,12, 8, 6, Депутатской, 51а, 52, 52а, 53, 54, 55, 55а, 56, 57, 61, 61а, 61б, 63, 65, 78, Киевской, 34, 36, 41, Коммунальной, 3, Октябрьской, 3, 1, 58, Первомайской, 57, Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, Папина, 9, Юных Натуралистов, 11, 13, 15, а также проспекте Победы, 71, 73, 75, 77, 79 и на площади Петра Великого, 4а.«В связи с работами на сетях „РВК-Липецк“ прекращена подача воды на центральный тепловой пункт Папина-Доватора», — так объяснили причину отключения в «РИР Энерго».