Общество
85
сегодня, 18:30
2
В Липецкой области седьмой год сажают «Сад памяти»
В Грязинском округе высажено 10 тысяч сеянцев сосны, в Тербунском — более двух тысяч, в Добровском — тысяча.
В 2026 году участники акции «Сад памяти» высадят более миллиона сеянцев лесных культур. По данным пресс-службы министерства, 17 апреля в Грязинском округе на участке Балашовского лесничества на площади в два гектара высажено 10 тысяч сеянцев сосны. 15 апреля работники Тербунского лесничества и Тербунского лесхоза высадили более двух тысяч сеянцев сосны. В Добровском лесничестве акция «Сад памяти» охватила площадью 0,3 гектара, где ученики школы села Борисовка высадили тысячу сеянцев сосны с закрытой корневой системой.
Фото - vk.com/uprlesxoz48
0
0
0
0
3
Комментарии (2)