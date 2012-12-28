На улице Баумана забили ключи

Вода вытекает с обочины дороги и струиться к домам.

Напротив домов №51 и 53 по улице Баумана в Липецке образовалась большая лужа и вода начала затекать на частные участки. Ее источник — труба на самой кромке проезжей части улицы.— Если утечка произошла на сетях «РВК-Липецк» мы включим ее в план ремонтных работ. Они будут производиться с учётом текущих аварийных ситуаций, требующих немедленного устранения. Информация о ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее опубликована на ресурсах «РВК-Липецк» и в СМИ, — сообщили GOROD48 в водоканале.