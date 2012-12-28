сегодня, 18:54
Виновник смертельного ДТП выслушал приговор спустя пять с лишним лет после аварии
Погиб 37-летний пешеход.
Больше пяти лет назад — 28 ноября 2020 года на тот момент 33-летний водитель «BMW 520d» на улице Костенко в Ельце сбил 37-летнего пешехода. От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи.
«До этого в этом месте сбили знак пешеходного перехода и скорее всего его отнесли и выкинули, а зебру не видно», — сообщали очевидцы в Сети.
Сегодня уже 39-летний водитель выслушал приговор по части третьей стать 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека»: два года колонии-поселения, лишение прав на два года. Плюс он должен выплатить вдове полтора миллиона рублей компенсации морального вреда и 290 тысяч рублей в качестве компенсации расходов на адвоката.
«В суде доказано, что водитель «БМВ» ехал с превышением скорости,не обеспечил постоянный контроль за движением транспорта, не учел дорожные и метеорологические условия, не принял все возможные меры для снижения скорости и допустил наезд на переходящего дорогу 40-летнего пешехода», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Все эти годы водитель не признавал своей вины, несмотря на то, что момент ДТП был зафиксирован видеорегистратором, а экспертизой установлена скорость движения машины около 100 км/ч. Мужчина настаивал, что он не имел технической возможности предотвратить наезд. Прокуратурой города на протяжении пяти лет неоднократно отменялись постановления о прекращении уголовного дела и о приостановлении предварительного расследования.
