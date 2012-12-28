Двое липчан перешли по ссылкам и лишились денег

За сутки в Липецке жертвами мошенников стали три человека. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 18-летний парень хотел сделать покупку, перешёл по ссылке в Telegram и с его счёта тут же списали 7200 рублей. Товар он так и не получил.57-летний липчанин получил от неизвестных SMS-сообщение с кодом и ссылкой. Мужчина по ней перешёл и лишился 45 000 рублей.А 75-летняя пенсионерка поверила звонку от «Госуслуг» и перевела на «безопасный счёт» через банкомат 395 000 рублей.