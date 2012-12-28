Липчане считают, что в потоке новостей сложно выделить что-то особенное.

«Какая новость впечатлила вас больше всего в последнее время?», — такой вопрос мы задали липчанам на улице. Самый популярный ответ: «Я не смотрю новости». Горожане заменяют их компьютерными играми, фильмами и разговорами.Те же, кто новостями интересуется, выделили продолжение отопительного сезона в Липецке, диктант Победы, подорожание бензина, предстоящее открытие поликлиники № 1 и трамвайного сообщения.Почти все говорили о большом потоке новостей, из которого трудно выделить что-то особенное.