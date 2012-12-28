Общество
711
45 минут назад
Липецкая вечЁрка: итоги новогодних каникул, резкое похолодание и взрыв на Стаханова
Липчане подводят первые итоги, ждут аномальных холодов, и испугались взрыва.
При этом врачи отметили, что неумеренно пить липчане стали меньше! По крайней мере в диспансере примерно на треть снизилось количество обращений.
Однако смерть находит горожан и другими способами. Ночью 3 января с восьмого этажа доме № 11 по улице Теперика выпал 25-летний мужчина и разбился насмерть. А сегодня возле детской поликлиники №5 на улице Петра Смородина умер 76-летний липчанин.
На зимних каникулах жители Липецкой области почти 14 тысяч раз вызывали скорую помощь. По 70-90 детей обращались в травмпункты.
Но есть и хорошие новости, на каникулах на 40% снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ.
За первые 10 дней нового года в Липецкой области родились 150 детей: 77 мальчиков и 73 девочки. Это на 22% меньше, чем в начале 2025 года.
Не удалось отдохнуть санавиации. 10 января вертолет доставил из Ельца в Липецк 50-летнюю женщину, пострадавшую при взрыве скороварки.
В Липецком областном клиническом центре пытаются спасти зрение подростку. Его прооперировали, но хороших прогнозов пока не дают.
Любопытный мальчик дома изучал работу станка, не убедился в том, что фреза надежно закреплена и, заглянув в механизм крепления, нажал на кнопку запуска. Фреза вошла в глаз на глубину более 10 миллиметров.
Не сидели без дела и городские спасатели, они освободили палец 12-летней девочки от кольца. И распилили два дерева. Одно упало на автомобиль на улице Звездной, второе — перегородило проезжую часть на улице Ленина.
За новогодние каникулы произошло 53 пожара, пострадал в них всего один человек.
89 пьяных водителей задержали автоинспекторы.
В новогодние каникулы специально открыли Октябрьский суд для того, чтобы избрать меру пресечения Руслану Оглы, которого подозревают в гибели в кальян-баре «Мята» 29-летнего Романа Андреева.
Первоначально подозневаемому было предъявлено обвинение по более легким статьям, но после того, как мать погибшего выложила обращение, в котором она высказала опасения, что Оглы может избежать ответственности — машина закрутилась, к делу подключился глава Следкома Александр Бастрыкин, Руслана Оглы арестовали почти на два месяца пока идет следствие.
Эта новость нашла большой отклик у читателей GOROD48 и набрала около сотни комментариев.
«Очень жаль парня погибшего, родителей и где-то этого парня — теперь ему нести эту ношу, испортит себе жизнь в тюрьме или где-либо ещё! Всем добра!» — написал комментатор.
«Ждали пинка от Бастрыкина», — удивился нквд.
Каникул от уровней опасности на новогодних праздниках, к сожалению, не случилось. Налеты продолжались чуть ли не каждый день. Больше всего досталось Ельцу, где пострадала женщина, и Усмани, там произошло возгорание на нефтебазе.
Синоптики и спасатели предупредили о резком похолодании. С 13 по 18 января в Липецкой области прогнозируют опасное метеорологическое явление — аномально холодную погоду. Хотя у некоторых сообщение о похолодании до -15 градусов вызвало улыбку. Наконец-то нормальная зима наступает!
Крещенские морозы могут продлиться всю неделю. Так что одевайтесь потеплее и наслаждайтесь зимой!
«Аномальные холода нынче «обмельчали», раньше так называли погоду в -30», — заявил Хммм.
«Ну наконец-то нормальная погода начинается!» — порадовалась Липчанка.
С улиц Липецка за праздники комунальщики вывезли 52 тысячи кубометров снега. И, похоже, скоро все придется начинать сначала.
Сегодня утром ехавшие на работу по улице Стаханова горожане услышали взрыв. На проезжей части вспыхнуло такси — автомобиль «Рено».
Таксиста с 20% ожогов тела отвезли в Ожоговый центр. У молодого мужчины обожжены руки, голова, лицо. Как он после рассказал врачам, машина ездила на газовом топливе, во время движения взорвался газ.
«Вот так переходить на газ…экономия», — распереживался Дед.
«Бедный водитель. Скорейшего ему выздоровления», — пожалел Ой ой.
«В советские времена нашлись бы люди с огнетушителями и предложили бы свою помощь, а сейчас все едут мимо, и только рты раскрывают от любопытства!» — заметил Капитализм однако.
Завтра днем в Липецке, по прогнозам синоптиков, температура составит от -11 до -13 градусов. До аномальных морозов этому прогнозу далеко. Холоднее всего 13 января в городе было в 1939 году, когда столбики термометров опустились до -29 градусов. Многие, неверное, помнят, что 13 января 2007 года в Липецке было аж +5 градусов.
0
0
2
2
0
Комментарии