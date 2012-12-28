Мать погибшего Романа Андреева пришла на процесс по выбору меры пресечения Руслану Оглы
Погода в Липецке
сегодня, 10:17
Крещенские морозы начнутся уже сегодня к вечеру
А вот распространённое накануне экстренное предупреждение о сильном ветре и огромном количестве осадков не сработало.
Крещенские морозы в этом году будут — причём их начала ждут уже сегодня к вечеру, когда температура упадёт до -15 градусов. А к завтрашнему утру синоптики прогнозируют уже -17!
Крещенские морозы продлятся целую неделю: до выходных ночью будет ближе к -20 градусам, а днём от -12 до -15 градусов.
