52 тысячи кубометров снега вывезли с улиц Липецка за праздники

Глава Липецка Роман Ченцов рассказал об итогах работы городских служб в новогодние каникулы.Круглосуточно в уборке снега и посыпке дорог было задействовано около 80 единиц спецтехники и более 100 дворников и грузчиков.За праздники израсходовано свыше двух тысяч тонн соли, четырех тысяч тонн пескосоляной смеси и 30 тонн реагента.Всего c улиц Липецка вывезли 52 тысячи кубометров снега.«Конечно, не всё удавалось убрать сразу – погода вносила свои коррективы. Но каждое обращение отрабатывалось, проблемные участки брались на контроль, а службы старались максимально быстро наводить порядок (…) Проезжая по дворам, я видел недоработки со стороны отдельных управляющих компаний. Не везде уборка была организована должным образом. После замечаний ситуацию оперативно исправляли, но в целом такой подход недопустим», — отметил мэр.