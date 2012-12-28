Погода в Липецке
Липецкую область накрывают крещенские морозы
Ночами будет холодать до -20.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 января в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 4-9 м/сек. Температура ночью будет от -14 до -19, днем — от -9 до -14 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков Температура ночью будет от -16 до -18 градусов, днем — от -11 до -13 градусов.
День 13 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1939 году — 29 градусов мороза.
