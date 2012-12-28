Возрожденная трасса Липецка примет чемпионат ЦФО по мотокроссу

16-17 мая в Липецке пройдет одно из самых зрелищных событий мотосезона — Чемпионат Центрального федерального округа по мотокроссу. Состязаться кроссмены буду на легендарной мототрассе у Октябрьского моста, первая гонка на которой прошла ровно 50 лет назад.



В честь полувекового юбилея трасса комплексно реконструирована: сооружены новые трамплины, переконфигурированы скоростные участки, подготовлено покрытие, отвечающее современным стандартам безопасности.Трасса входит в территории находящегося в стадии реализации парка технических видов спорта X-Park. Этот амбициозный проект соединит в себе всё многообразие трасс для тренировок и соревнований по разным дисциплинам технических видов спорта, а также предоставит полноценную инфраструктуру для отдыха и активного времяпрепровождения. Таким образом, нынешний чемпионат ЦФО становится не просто гонкой, а важной вехой в развитии будущего центра притяжения для спортсменов и болельщиков со всей страны.Ожидается, что за звание сильнейших поборются ведущие спортсмены из Москвы, Московской, Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской и других областей Центрального федерального округа.В программе чемпионата — заезды в нескольких классах мотоциклов: от юниорских «кубовых» машин до мощных байков открытого класса, а также состязания в классе «Ветераны».Торжественная церемония открытия запланирована на 16 мая в 11:30. Первые заезды стартуют в 12:00.Вход для зрителей традиционно свободный. Гости смогут наблюдать за гонкой с естественных земляных террас, расположенных в непосредственной близости к обновленной трассе.6+