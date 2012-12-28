Погода в Липецке
25 минут назад
Липчан предупредили об аномальных холодах
С 13 по 18 января в Липецкой области прогнозируют опасное метеорологическое явление.
«Одевайся тепло, избегай переохлаждения. В быту соблюдай повышенную осторожность при использовании электроприборов», — рекомендуют спасатели.
Ранее синоптики Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уже рассказали: крещенские морозы начнутся сегодня к вечеру. А к завтрашнему утру прогнозируют уже -17. Продлятся такие холода целую неделю: до выходных ночью будет ближе к -20 градусам, а днём от -12 до -15 градусов.
