сегодня, 15:16
Спасатели освободили опухший палец 12-летней девочки от кольца
Помогли и окольцованному 27-летнему мужчине.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе Управления ГО и ЧС города Липецка, в одном случае городские спасатели пришли на помощь 12-летней девочке-подростку, во втором — окольцованному 27-летнему мужчине.
Чтобы помочь липчанам расстаться с украшениями не по размеру, спасателям приходится прибегать к слесарным кусачкам и углошлифовальной машинке. И лучше с этим не временить — иначе окольцованный палец может опухнуть и даже посинеть.
