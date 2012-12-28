Спасатели освободили опухший палец 12-летней девочки от кольца

Помогли и окольцованному 27-летнему мужчине.

За новогодние праздники спасатели дважды освобождали распухшие пальцы липчан от колец — оба случая произошли 4 января.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе Управления ГО и ЧС города Липецка, в одном случае городские спасатели пришли на помощь 12-летней девочке-подростку, во втором — окольцованному 27-летнему мужчине.Чтобы помочь липчанам расстаться с украшениями не по размеру, спасателям приходится прибегать к слесарным кусачкам и углошлифовальной машинке. И лучше с этим не временить — иначе окольцованный палец может опухнуть и даже посинеть.