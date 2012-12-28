$78.23
€92.09
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
За время новогодних каникул липчане почти 14 тысяч раз вызывали скорую помощь
Здоровье
Руслана Оглы взяли под стражу на месяц и 22 дня
Происшествия
Мать погибшего Романа Андреева пришла на процесс по выбору меры пресечения Руслану Оглы
Происшествия
Во «Взлетном» вскрыли «Ниву» и «ВАЗ»
Происшествия
Следствие ходатайствует об аресте Руслана Оглы
Происшествия
Подозреваемый по делу о гибели Романа Андреева уже ломал нос девушке в «Евразии»
Происшествия
В Липецкой области оттепель продержится еще день
Погода в Липецке
«Признаков жизни не было. Нику спасли чудом»
Происшествия
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
$78.23
€92.09
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Посиделки в бане закончились поножовщиной
Происшествия
Между Липецком и Грязями запускают электрички
Общество
Пострадавший в сгоревшем «Рено» таксист — в тяжёлом состоянии
Происшествия
В Липецке возможны проблемы с водой из-за аварии на сетях электроснабжения
Общество
Липчан предупреждают о непогоде – сильном ветре и метели
Погода в Липецке
Городские службы готовятся к тяжелой снежной ночи
Общество
«Рено» сгорел на проезжей части
Происшествия
Липчанин обокрал пункт выдачи заказов ради подарков сожительнице
Происшествия
Фреза прострелила глаз подростку
Здоровье
25-летний липчанин выпал с восьмого этажа
Происшествия
Читать все
52 тысячи кубометров снега вывезли с улиц Липецка за праздники
Общество
35-летняя липчанка инвестировала в мошенников 861 356 рублей
Происшествия
Липчан предупредили об аномальных холодах
Погода в Липецке
25-летний липчанин выпал с восьмого этажа
Происшествия
За праздничную неделю заболеваемость ОРВИ упала почти на 40%
Здоровье
Спасатели освободили опухший палец 12-летней девочки от кольца
Общество
Упавшее дерево придавило «Рено Дастер»
Происшествия
По 70-90 детей обращались в травмпункт при областной больнице на зимних школьных каникулах
Здоровье
Один человек пострадал в пожарах на новогодних каникулах
Происшествия
Огромное дерево упало накануне на улице Ленина
Происшествия
Читать все
Происшествия
2448
сегодня, 14:56
4
25-летний липчанин выпал с восьмого этажа
Мужчина погиб.
Новогодние праздники не обошлись без трагических происшествий: 3 января около двух часов ночи в доме №11 по улице Теперика в Липецке с восьмого этажа выпал 25-летний мужчина. Липчанин погиб.
В обстоятельствах его смерти разбираются правоохранительные органы.
падение с высоты
труп
0
11
4
3
0
Комментарии (4)
Do not enter anything in this field
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с
правилами
.
Сначала новые
Сначала новые
Сначала старые
Эксперт
26 минут назад
Перепил по любому.
Ответить
Липчанка
50 минут назад
Помогли или сам? Такой молодой.
Ответить
К читателям
сегодня, 15:13
Кому то интересны такие новости как выпал из окна??? Мне например вообще не интересно...
Ответить
Ответ
сегодня, 15:05
Посмотрел телевизор
Ответить
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.:
(4742) 35-72-96
,
35-72-91
email:
boss@gorod48.ru
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство.
Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с
письменного согласия
и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.:
(4742) 74-08-08,
77-55-88
email:
info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов
cookie
подтвердить
Комментарии (4)