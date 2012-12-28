25-летний липчанин выпал с восьмого этажа

Мужчина погиб.

Новогодние праздники не обошлись без трагических происшествий: 3 января около двух часов ночи в доме №11 по улице Теперика в Липецке с восьмого этажа выпал 25-летний мужчина. Липчанин погиб.В обстоятельствах его смерти разбираются правоохранительные органы.