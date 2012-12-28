Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Посиделки в бане закончились поножовщиной
Происшествия
Между Липецком и Грязями запускают электрички
Общество
Пострадавший в сгоревшем «Рено» таксист — в тяжёлом состоянии
Происшествия
В Липецке возможны проблемы с водой из-за аварии на сетях электроснабжения
Общество
Липчан предупреждают о непогоде – сильном ветре и метели
Погода в Липецке
Городские службы готовятся к тяжелой снежной ночи
Общество
Липецкие дети просили у Деда Мороза возвращения папы с СВО
Общество
«Рено» сгорел на проезжей части
Происшествия
Липчанин обокрал пункт выдачи заказов ради подарков сожительнице
Происшествия
Более 40 000 человек побывали на двух новогодних фестивалях в Ельце
Культура
Читать все
У потерянного кошелька с 75 000 рублей быстро нашёлся новый хозяин
Происшествия
Представители застройщика ЖК «Турист-2» принесли в суд около 20 килограммов документов
Общество
52 тысячи кубометров снега вывезли с улиц Липецка за праздники
Общество
35-летняя липчанка инвестировала в мошенников 861 356 рублей
Происшествия
В Грязях 19-летняя девушка перевела мошенникам 455 000 рублей
Происшествия
За праздничную неделю заболеваемость ОРВИ упала почти на 40%
Здоровье
Один человек пострадал в пожарах на новогодних каникулах
Происшествия
В Задонском районе пострадали пассажиры въехавшего в столб «Фольксвагена»
Происшествия
Липчан предупредили об аномальных холодах
Погода в Липецке
По 70-90 детей обращались в травмпункт при областной больнице на зимних школьных каникулах
Здоровье
Читать все
Здоровье
67
36 минут назад
1

За праздничную неделю заболеваемость ОРВИ упала почти на 40%

На минувшей неделе зарегистрировано 3368 случаев ОРВИ, в том числе 148 случаев гриппа.

С 5 по 11 января количество заболевших ОРВИ в Липецкой области оказалось на 39,3% ниже уровня предыдущей недели. Всего было зарегистрировано 3368 случаев ОРВИ, в том числе 148 случаев гриппа.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, показатель заболеваемости оказался ниже уровня эпидпорога на 54,6%. Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке: на областной центр приходится 67% всех случаев ОРВИ.

Сейчас циркулируют негриппозные респираторные вирусы и вирусы гриппа H3N2.

Коронавирусом за неделю заболели 35 человек, что на 20,5% ниже уровня предыдущей недели.

ОРВИ
грипп
коронавирус
1
0
0
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гриша
22 минуты назад
попраздновали и у телевизора с компьютером сидели.
Ответить
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить