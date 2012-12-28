Здоровье
За праздничную неделю заболеваемость ОРВИ упала почти на 40%
На минувшей неделе зарегистрировано 3368 случаев ОРВИ, в том числе 148 случаев гриппа.
Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, показатель заболеваемости оказался ниже уровня эпидпорога на 54,6%. Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке: на областной центр приходится 67% всех случаев ОРВИ.
Сейчас циркулируют негриппозные респираторные вирусы и вирусы гриппа H3N2.
Коронавирусом за неделю заболели 35 человек, что на 20,5% ниже уровня предыдущей недели.
