За праздничную неделю заболеваемость ОРВИ упала почти на 40%

С 5 по 11 января количество заболевших ОРВИ в Липецкой области оказалось на 39,3% ниже уровня предыдущей недели. Всего было зарегистрировано 3368 случаев ОРВИ, в том числе 148 случаев гриппа.Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, показатель заболеваемости оказался ниже уровня эпидпорога на 54,6%. Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке: на областной центр приходится 67% всех случаев ОРВИ.Сейчас циркулируют негриппозные респираторные вирусы и вирусы гриппа H3N2.Коронавирусом за неделю заболели 35 человек, что на 20,5% ниже уровня предыдущей недели.