Дорожный рецидивист сел за руль без прав

Житель Чаплыгинского округа отбыл срок за нетрезвое вождение и попался за рулем без прав.



Полиция Чаплыгина возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, лишенного прав и снова нарушившего правила дорожного движенияКак сообщает областное управление МВД, 48-летнего мужчину, неоднократно судимого за нетрезвое вождение и лишенного прав, за рулем «Дэу Нексии» полицейские остановили 22 апреля — они получили информацию том, что тот незаконно управляет автомобилем.«Автоинспекторы отстранили чаплыгинца от управления автомобилем и доставили в отдел полиции. В ходе разбирательства установлено, что задержанный лишен права управления транспортными средствами до 2029 года и недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 Уголовного кодекса РФ», — рассказали в полиции.Оказалось, что чаплыгинец, думая, что ему может грозить только штраф, решил съездить в соседнее село.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело части 1 статьи 264.3 УК РФ «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Чаплыгинцу грозит до года лишения свободы, а его автомобиль могут конфисковать.