Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
19-летнему липчанину грозит срок за кражу колбасы
Происшествия
Сокольский Ленин «улетел, но обещал вернуться»
Общество
Дешевле только даром: цены на апельсины продолжают бить рекорды
Общество
Вода на улице Ударников уже начала затапливать подвалы домов
Общество
В Липецкой области температура снова пойдет вверх, дожди останутся
Погода в Липецке
В Косыревке отключат холодную воду
Общество
Дорожный рецидивист сел за руль без прав
Происшествия
Читать все
Сокольский Ленин «улетел, но обещал вернуться»
Общество
Дешевле только даром: цены на апельсины продолжают бить рекорды
Общество
19-летнему липчанину грозит срок за кражу колбасы
Происшествия
Вода на улице Ударников уже начала затапливать подвалы домов
Общество
В Липецкой области температура снова пойдет вверх, дожди останутся
Погода в Липецке
Дорожный рецидивист сел за руль без прав
Происшествия
В Косыревке отключат холодную воду
Общество
Читать все
Происшествия
157
23 минуты назад

Дорожный рецидивист сел за руль без прав

Житель Чаплыгинского округа отбыл срок за нетрезвое вождение и попался за рулем без прав.

Полиция Чаплыгина возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, лишенного прав и снова нарушившего правила дорожного движения
 
Как сообщает областное управление МВД, 48-летнего мужчину, неоднократно судимого за нетрезвое вождение и лишенного прав, за рулем «Дэу Нексии» полицейские остановили 22 апреля —  они получили информацию том, что тот незаконно управляет автомобилем. 

«Автоинспекторы отстранили чаплыгинца от управления автомобилем и доставили в отдел полиции. В ходе разбирательства установлено, что задержанный лишен права управления транспортными средствами до 2029 года и недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 Уголовного кодекса РФ», — рассказали в полиции. 

Оказалось, что чаплыгинец, думая, что ему может грозить только штраф, решил съездить в соседнее село. 

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело части 1 статьи 264.3 УК РФ «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Чаплыгинцу грозит до года лишения свободы, а его автомобиль могут конфисковать. 

правила дорожного движения
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Культура
Фестиваль Тихона Хренникова пройдёт в Липецке и Ельце
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить