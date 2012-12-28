Из-за переувлажнения почвы откладывается сев теплолюбивых зерновых

Сегодня ГУ МЧС России по Липецкой области распространило экстренное предупреждение об опасном агрометеорологическом явлении — переувлажнении верхнего слоя почвы в Ельце и во Льве Толстом.— Переувлажнение верхнего слоя почвы — это когда во время вегетации растений в течение 20 дней состояние почвы на глубине 10-12 сантиметров визуально оценивается как липкое или текучее, возможен переход почвы в мягкопластичное или другое состояние. В Ельце такое состояние наблюдается с 30 марта, во Льве Толстом — с 1 апреля по настоящее время, — пояснили в управлении МЧС.Как рассказала GOROD48 инженер-агрометеоролог Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валентина Бодрова, к переувлажнению почвы привели обильные дожди, которые идут практически каждый день. Пока особой опасности для сельского хозяйства нет, на озимых переувлажнение не отражается, но агрономам следует обратить внимание на экстренное предупреждение. Из-за состояния верхнего слоя почвы аграрии не могут првоести даже на подкормку земли. Невозможно высадить яровые культуры — сдвигаются сроки посадки теплолюбивых зерновых: в основном, ячменя и овса. А вот сажать бобовые и так пока рано.Экстренное предупреждение касается двух муниципалитетов. В Конь-Колодезе, где тоже есть метеостанция, почва песчаная и более сухая.