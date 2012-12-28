В Лебедяни дважды оштрафовали инженера МБУ за плохую уборку снега с дорог

В Лебедяни мировой суд оштрафовал на 40 000 рублей 35-летнего инженера МБУ «Служба по обеспечению деятельности МУК и ОМС городского поселения г. Лебедянь» за плохую уборку снега в городе. Инженер привлечен к ответственности по части первой статьи 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог».По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в феврале этого года на нескольких улицах Лебедяни после уборки проезжей части оставался слой рыхлого снега, что создавало опасность для движения транспорта.В результате на должностное лицо МБУ, ответственное за содержание автомобильных дорог, было составлено два протокола об административном правонарушении, и по каждому административному материалу мужчину оштрафовали на 20 тысяч рублей.В этом году это не первый такой случай. В феврале в Чаплыгине привлекли к ответственности и оштрафовали на 20 000 рублей за плохую уборку снега 49-летнюю женщину-директора МБУ «Комплексный центр благоустройства» города Чаплыгин. Ей также вменили бездействие, в результате которого целый ряд улиц в городе оказался небезопасным для движения транспорта, так как проезжая часть была покрыта наледью, обочины не очищены от снега, вблизи пешеходных переходов имелись снежные валы, ограничивающие обзор.