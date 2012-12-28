В Лебедяни дважды оштрафовали инженера МБУ за плохую уборку снега с дорог

Ранее за подобное нарушение штрафовали директора МБУ в Чаплыгине.

В Лебедяни мировой суд оштрафовал на 40 000 рублей 35-летнего инженера МБУ «Служба по обеспечению деятельности МУК и ОМС городского поселения г. Лебедянь» за плохую уборку снега в городе. Инженер привлечен к ответственности по части первой статьи 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог».

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в феврале этого года на нескольких улицах Лебедяни после уборки проезжей части оставался слой рыхлого снега, что создавало опасность для движения транспорта.

В результате на должностное лицо МБУ, ответственное за содержание автомобильных дорог, было составлено два протокола об административном правонарушении, и по каждому административному материалу мужчину оштрафовали на 20 тысяч рублей.

В этом году это не первый такой случай. В феврале в Чаплыгине привлекли к ответственности и оштрафовали на 20 000 рублей за плохую уборку снега 49-летнюю женщину-директора МБУ «Комплексный центр благоустройства» города Чаплыгин. Ей также вменили бездействие, в результате которого целый ряд улиц в городе оказался небезопасным для движения транспорта, так как проезжая часть была покрыта наледью, обочины не очищены от снега, вблизи пешеходных переходов имелись снежные валы, ограничивающие обзор.
2

Непорядок
37 минут назад
А липецкий наверное по сейчас работает???
