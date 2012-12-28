Все новости
Общество
99
15 минут назад

Два объекта благоустройства этого года в Липецке еще не доведены до ума

Управление строительства еще не закруглилось с обустройством сквера на улице Терешковой и общественного пространства у площади Революции.

Мэрия объявила о закупке малых архитектурных форм и услуг по озеленению сквера имени генерал-майора В. Б. Варакина на улице Терешковой. За разбивку небольшого газона площадью 210 кв. м, посадку восьми красных дубов, четырех каштанов и двух сосен, кустарников нескольких видов и островков многолетних трав, а также приобретение и монтаж 14 урн и 20 скамеек длиной 1,8 метра управление строительства мэрии готово заплатить 2 млн рублей. И это будут дополнительные средства к заключенному еще летом контракту стоимостью 9,5 миллиона на благоустройство сквера у липецкого «Ростелекома» и ТЦ «Малибу», предполагающего обустройство пешеходных дорожек и освещения.

dedac60d-622a-48e4-8f76-354839cd7674.jpg

в этой палатке за средства «Ростелекома» уже собран из светлого гранита постамент для памятника Владимиру Варакину, который в 1992-1997 годах возглавлял управление ФСБ по Липецкой области, а позже работал директором по безопасности липецкого филиала «Ростелекома»

Также осталось закупить и установить малые архитектурные формы, те же лавочки и урны, для начала аллеи вдоль реки Липовки (точнее, водоотводной канавы, которая берет начало у Комсомольского пруда и заканчивается у реки Воронеж) в районе домов на улице Советской, 1 и Скороходова, 4.

И все. На этом благоустройство общественных пространств Липецка, запланированных на этот год управлением строительства мэрии, будет окончено.
благоустройство
2
0
0
0
0

Происшествия
