Эхо трагедии в Красногорске: липецкие спасатели предостерегают детей и родителей от опасных находок
В Липецкой области повысили транспортный налог и создают сеть проката предметов для новорожденных
Продавщица из Подгорного подарила себе на 8 Марта два ящика вынесенного со склада элитного алкоголя
Общество
99
15 минут назад
Два объекта благоустройства этого года в Липецке еще не доведены до ума
Управление строительства еще не закруглилось с обустройством сквера на улице Терешковой и общественного пространства у площади Революции.
в этой палатке за средства «Ростелекома» уже собран из светлого гранита постамент для памятника Владимиру Варакину, который в 1992-1997 годах возглавлял управление ФСБ по Липецкой области, а позже работал директором по безопасности липецкого филиала «Ростелекома»
Также осталось закупить и установить малые архитектурные формы, те же лавочки и урны, для начала аллеи вдоль реки Липовки (точнее, водоотводной канавы, которая берет начало у Комсомольского пруда и заканчивается у реки Воронеж) в районе домов на улице Советской, 1 и Скороходова, 4.
И все. На этом благоустройство общественных пространств Липецка, запланированных на этот год управлением строительства мэрии, будет окончено.
2
0
0
0
0
Комментарии