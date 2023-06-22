Ушел из жизни бывший начальник УФСБ по Липецкой области Владимир Варакин

С 2003 года генерал-майор ФСБ работал заместителем директора по безопасности липецкого филиала «Ростелекома».





21 июня на 80-м году жизни скоропостижно скончался бывший начальник УФСБ по Липецкой области Владимир Варакин. О его смерти сообщил липецкий филиал «Ростелекома», где Владимир Варакин работал заместителем директора по безопасности.



Владимир Варакин родился 15 сентября 1943 года в селе Токаревка Карагандинской области. В 1969 окончил Челябинский политехнический институт. Затем служил в органах государственной безопасности.



С 1992 по 1997 годы генерал-майор Владимир Варакин возглавлял управление ФСБ по Липецкой области. Затем руководил региональным управлением министерства юстиции РФ по Липецкой области, работал в «Ростелекоме».



Неоднократно избирался в Общественную палату Липецкой области, являлся членом исполнительного комитета регионального отделения организации «Ассоциация юристов России».

