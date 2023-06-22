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Ушел из жизни бывший начальник УФСБ по Липецкой области Владимир Варакин

4 1108
#Владимир Варакин
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Ушел из жизни бывший начальник УФСБ по Липецкой области Владимир Варакин

С 2003 года генерал-майор ФСБ работал заместителем директора по безопасности липецкого филиала «Ростелекома».

21 июня на 80-м году жизни скоропостижно скончался бывший начальник УФСБ по Липецкой области Владимир Варакин. О его смерти сообщил липецкий филиал «Ростелекома», где Владимир Варакин работал заместителем директора по безопасности. 

Владимир Варакин родился 15 сентября 1943 года в селе Токаревка Карагандинской области. В 1969 окончил Челябинский политехнический институт. Затем служил в органах государственной безопасности. 

С  1992 по 1997 годы генерал-майор Владимир Варакин возглавлял управление ФСБ по Липецкой области. Затем  руководил региональным управлением министерства юстиции РФ по Липецкой области, работал в «Ростелекоме».

Неоднократно избирался в Общественную палату Липецкой области, являлся членом исполнительного комитета регионального отделения организации «Ассоциация юристов России». 
4 1108
#Владимир Варакин
3

Комментарии (4)

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Интересно

24 минуты назад
Какая может быть работа в 80 лет ? Мда уж.
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Иван

44 минуты назад
Достойный человек. Вечная память.
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Гречко

47 минут назад
если генерал -майор работал заместителем в Ростелекоме, кто же у него начальником там был ? Маршал что-ли ?
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житель

52 минуты назад
Зачем нам эта информация ?
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