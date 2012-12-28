Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, когда построят школу в «Университетском» и почему депутаты не поют гимн

Сегодня, 11 декабря, над Липецкой областью сбили 10 БПЛА, прокуратура попросила мэрию найти средства на строительство школы в микрорайоне «Университетский», и вице-губернатор Роман Балашов заявил, что депутаты облсовета должны петь гимн.