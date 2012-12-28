Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, когда построят школу в «Университетском» и почему депутаты не поют гимн

Прокуратура попросила липецкую мэрию найти средства на строительство новой школы в «Университетском»
Общество
784
сегодня, 20:25
Сегодня, 11 декабря, над Липецкой областью сбили 10 БПЛА, прокуратура попросила мэрию найти средства на строительство школы в микрорайоне «Университетский», и вице-губернатор Роман Балашов заявил, что депутаты облсовета должны петь гимн.
Стоит добавить, что в Липецкой области именно о ракетной опасноти предупреждают уже третий раз. Впервые это случилось 22 февраля, а потом 7 мая.
«Как же страшно», — написал Я.
«Срочно нужен крестный ход». — предложил комментатор.
«Нужно частные подземные бункеры возводить в огородах», — считает колхозан.
«Отключали мобильный интернет при БПЛА опасности, а при ракетной опасности интернет работает. Парадокс», — заметил Антон.
15-летний школьник из Тербунов позвонил с телефона друга и сообщил о минировании жилого дома. Его вычислили, оказалось юноша действовал по заданию некого куратора, который после выполнения дела перестал выходить с ним на связь.
Теперь возбуждено дело уголовное. По статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Молодому человеку грозят принудительные работы на срок до трех лет.
На сессии Липецкого городского Совета депутатов представитель прокуратуры области Сипан Ахоян поинтересовался, будет ли построена еще одна школа в микрорайоне «Университетский». Существующая — загружена на 180%.
Вице-мэр Липецка Светлана Сурмий пояснила, что проектно-сметная документация школы разрабатывается еще с прошлого года, но денег на строительство у мэрии нет, поэтому средства будут просить у федерального центра.
По данным GOROD48, смета строительства новой школы на 1 500 мест потянула аж на три миллиарда рублей — сумма для городской казны неподъемная.
В следующем году в Липецке не планируется строить ни школы, ни детские сады — нет денег. А школы в районах интенсивной застройки очень нужны. Хотя бы три: в «Университетском», на Соколе и в «Европейском» (там под новый социальный объект давно зарезервирован земельный участок и даже была попытка начать строительство за счет столичного концессионера, но тот отказался от своих планов).
«Университетский открыли в 2006. Сейчас на дворе 2026. Где они были двадцать лет?» — не понимает (I).
«Реновацию жилого фонда нужно проводить, как сейчас происходит на ЛТЗ, а не строить Елецкие, Взлётные, Университетские и прочие. Туда идут миллиарды, а в старых районах разруха. С советских времен ничего не изменилось», — советует Звон.
«Пока не поздно запланируйте строительство школы в ЖК «Поколение»», — попросил Ветеран.
«Поднимайте кратно (с 500 рублей до 15 тысяч рублей) штрафы за неправильную парковку, и будут вам деньги и на новые школы, и на новые детсады!» — предложил кардинальные меры комментатор.
«На месте ЖК «Архитектор» самое место школе было. Но что-то пошло не так», — удивился Житель Университетского.
Сегодня вице-губернатор Роман Балашов эмоционально выступил на сессии Липецкого областного Совета. Заседание началось с гимна Российской Федерации, а после, по предложению спикера Владимира Серикова, депутаты почтили память создателя Елецкого университета Валерия Кузовлева минутой молчания.
— У нас, может, кто-то слов гимна не знает? Или кто-то стесняется? Может, подумаете Владимир Витальевич (спикер облсовета Владимир Сериков, прим. ред.) может, каких-то других людей сюда позовем, чтобы они думали об этом? На каких мероприятиях только не присутствую — детей мы учим правильно — они исполняют гимн. Ну ладно, один куплет. Мы, наверное, являемся примером всем здесь сидящие, да? Это одна история, и вторая история — по поводу минуты молчания (…) она называется минута, а не 15 секунд. Потому, что за минуту человек начинает хотя бы о чем-то задумываться? — обратился в зал Роман Балашов.
Эта новость набрала на GOROD48 несколько десятков комментариев.
«Кого-то скоро уволят», — предположил читатель.
«Съедят скоро его. Жаль. Первые публичные слова и правильные. Главное, чтобы это были не просто слова, но дела. Удачи парню, чтобы не сломали», — написал Липчанин.
«Не с главного начал вице-губернатор. Делом надо заняться, а не атрибутикой», — считает Очевидец.
«Почему исполнительная власть, учит как жить власть законодательную?» — удивился Что происходит.
«Мы живём в «Собачьем сердце»», — считает Филолог.
«Мы были бы счастливы, если бы это была единственная проблема депутатов. Пусть бы не пели, но хоть что-то хорошее делали для народа», — заявила Липчанка.
Зиму кто-то поставил на паузу. Завтра днем в Липецке ожидается дождь. Температура составит от +2 до +4 градусов. И снова эти значения далеки от рекордных. В 1982 году 12 декабря воздух прогрелся до +7. Можно лишь только завидовать жившим в 1959 году, когда столбики термометров опустились до 26 градусов.
Медведи в Липецком зоопарке на погоду не обращают внимания. Миша спит уже полторы недели, а Маша пока гуляет — в силу характера она всегда укладывается спасть позже.
И обратите внимание 20 декабря в 16:00 на площади Петра Великого откроется традиционный семейный фестиваль «Петровские забавы», который даст старт новогодним праздникам.
