Объявлен отбой ракетной опасности
Внимание! Ракетная опасность
Липчане продолжали экономить на покупке продуктов и больше тратить на готовый общепит
Олег Донских в суде: «Мои партнёры запутались в своих показаниях»
Объявлен отбой «Угрозы атаки БПЛА»
Липецкая область под угрозой атаки БПЛА
Объявлен отбой воздушной опасности
В области введен желтый уровень угрозы
Внимание! Ракетная опасность
Дело об избиении завкафедрой ЛГТУ в кафе «O, Bistro!» рассмотрит мировой суд
Олег Донских в суде: «Мои партнёры запутались в своих показаниях»
20-летний и 24-летний парни обокрали гараж
Традиционные вечерние пробки усугубляет авария на Петровском мосту
«Вчера была остановка целой, а сейчас кто-то разбил ее»
Двойное столкновение на улице Индустриальной: пострадали водитель и его пассажирка
Липчанин ударил незнакомца кулаком по лицу, а тот упал и ударился головой об асфальт
Липецкая область под угрозой атаки БПЛА
Что делать, если не получили квитанцию за свет?
Внимание! Ракетная опасность
15-летний подросток на мопеде врезался в «Форд»: дело дошло до суда
Традиционные вечерние пробки усугубляет авария на Петровском мосту
Липчане продолжали экономить на покупке продуктов и больше тратить на готовый общепит
«Металлург» покинули двое
50-летнюю липчанку обманули на 195 тысяч рублей при покупке мягких игрушек
Объявлен отбой ракетной опасности
Это фиаско! Во втором «дерби» «тамбовские липчане» накостыляли пришедшим на смену
Фронты циклона с северной Атлантики приносят в Липецкую область снег
Липецкая вечЁрка: показания по делу о хищении 2,5 миллиарда, разбитая остановка и ёлки в городе
Объявлен отбой ракетной опасности
В Липецкой области объявлен отбой ракетной опасности.
Комментарии (2)
Пенсионер
сегодня, 20:21
Хорошо областному правительству и губернатору у них с советских времён на соборно под Лениным убежище с запасами на все случаи жизни с буфетом и коньяком .
Ответить
Орк
сегодня, 20:18
И что это было? Кто атаковал область и чем.
Ответить
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
