15-летний подросток по заданию сообщил о минировании жилого дома

Школьник звонил с телефона друга. Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.



Тербунские полицейские возбудили уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» в отношении 15-летнего подростка. Он сообщил о минировании жилого дома в Тербунах.Как выяснили оперативники райотдела полиции и областного управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий, такое задание мальчик получил во время общения в мессенджере.«Воспользовавшись телефоном друга, молодой человек совершил звонок.После выполнения указания, куратор перестал выходить с ним на связь», — сообщает УМВД РФ по Липецкой области.Максимальная санкция части 1 статьи 207 УК РФ предусматривает принудительные работы на срок до трех лет.