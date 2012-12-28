Все новости
Дело об избиении завкафедрой ЛГТУ в кафе «O, Bistro!» рассмотрит мировой суд
Традиционные вечерние пробки усугубляет авария на Петровском мосту
Олег Донских в суде: «Мои партнёры запутались в своих показаниях»
В области введен красный уровень
Липчанин ударил незнакомца кулаком по лицу, а тот упал и ударился головой об асфальт
«Вчера была остановка целой, а сейчас кто-то разбил ее»
20-летний и 24-летний парни обокрали гараж
15-летний подросток на мопеде врезался в «Форд»: дело дошло до суда
Двойное столкновение на улице Индустриальной: пострадали водитель и его пассажирка
Традиционные вечерние пробки усугубляет авария на Петровском мосту
«Металлург» покинули двое
В области введен красный уровень
10 БПЛА сбиты этой ночью над областью.
Снова желтый уровень
Объявлен отбой ракетной опасности
Сегодня в Липецке: кино с Ларисой Долиной, стриптиз, люди, которые ни к чему не стремятся
«ВАЗ» опрокинулся на сельской дороге: травмы получили трое
15-летний подросток по заданию сообщил о минировании жилого дома
253
41 минуту назад
1

15-летний подросток по заданию сообщил о минировании жилого дома

Школьник звонил с телефона друга. Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Тербунские полицейские возбудили уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» в отношении 15-летнего подростка. Он сообщил о минировании жилого дома в Тербунах.

Как выяснили оперативники райотдела полиции и областного управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий, такое задание мальчик получил во время общения в мессенджере.

«Воспользовавшись телефоном друга, молодой человек совершил звонок.
После выполнения указания, куратор перестал выходить с ним на связь», — сообщает УМВД РФ по Липецкой области. 

Максимальная санкция части 1 статьи 207 УК РФ предусматривает принудительные работы на срок до трех лет.

3

Комментарии (1)

М. Х. П.
15 минут назад
Какой он теперь друг, если подставил товарища, он ему и передачи носить не будет. Если мозгов нет, то могут вообще опустится.
