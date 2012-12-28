Происшествия
15-летний подросток по заданию сообщил о минировании жилого дома
Школьник звонил с телефона друга. Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
Как выяснили оперативники райотдела полиции и областного управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий, такое задание мальчик получил во время общения в мессенджере.
«Воспользовавшись телефоном друга, молодой человек совершил звонок.
После выполнения указания, куратор перестал выходить с ним на связь», — сообщает УМВД РФ по Липецкой области.
Максимальная санкция части 1 статьи 207 УК РФ предусматривает принудительные работы на срок до трех лет.
