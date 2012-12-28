В Липецкой области резко потеплеет

Плюсовые температуры продержатся всего день, затем зима вернет свои позиции.





В ближайшие двое суток через территорию Липецкой области пройдет серия атмосферных фронтов североатлантического циклона — ожидаются осадки разной интенсивности в виде снега, мокрого снега и дождя. 14 декабря осадки прекратятся, значительно похолодает.Среднесуточные температуры воздуха составят: 12 декабря — 1 градус тепла, что на 6 градусов выше нормы, 13 и 14 декабря погода войдет в климатическую норму.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 декабря в Липецкой области облачно, днем с прояснениями, ночью умеренные снег, мокрый снег и дождь, днем небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от -2 до +3 градусов, днем — от 0 до +5 градусов.В Липецке облачно, днем с прояснениями, ночью умеренные снег, мокрый снег и дождь, днем небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Температура ночью будет от 0 до -2 градусов, днем — от +2 до +4 градусов.День 12 декабря стал самым теплым в Липецке в 1982 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году — 26 градусов мороза.