Погода в Липецке
127
19 минут назад
В Липецкой области резко потеплеет
Плюсовые температуры продержатся всего день, затем зима вернет свои позиции.
Среднесуточные температуры воздуха составят: 12 декабря — 1 градус тепла, что на 6 градусов выше нормы, 13 и 14 декабря погода войдет в климатическую норму.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 декабря в Липецкой области облачно, днем с прояснениями, ночью умеренные снег, мокрый снег и дождь, днем небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от -2 до +3 градусов, днем — от 0 до +5 градусов.
В Липецке облачно, днем с прояснениями, ночью умеренные снег, мокрый снег и дождь, днем небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Температура ночью будет от 0 до -2 градусов, днем — от +2 до +4 градусов.
День 12 декабря стал самым теплым в Липецке в 1982 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году — 26 градусов мороза.
