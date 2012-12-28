Прокуратура попросила липецкую мэрию найти средства на строительство новой школы в «Университетском»
Миша уже спит, а Маша еще гуляет
Медведи из зоопарка живут по своему графику, на теплый декабрь они не отреагировали.
В зоопарке уточнили, что теплая погода никак не повлияла на животных. Миша лег в спячку в привычное время, а Маша в силу своего характера всегда укладывается спасть позже.
