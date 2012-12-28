На шести улицах Липецка отключат холодную воду

Из-за ремонтных работ на сетях 6 июня без холодной воды временно останутся жители шести улиц, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в доме № 9 по улице Липовской, в частном секторе улиц Загородной, Средней, переулков Рылеева, Макаренко, Пестеля.Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.6 июня плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 12б, 12в, 12г, 14, 16 по улице Петра Смородина.