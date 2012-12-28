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Общество
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сегодня, 17:10
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Из-за ремонтных работ на сетях 6 июня без холодной воды временно останутся жители шести улиц, сообщили в «РВК-Липецк».
Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
6 июня плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 12б, 12в, 12г, 14, 16 по улице Петра Смородина.
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