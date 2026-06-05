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10 минут назад
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В ежедневном простое из-за неисправностей находится до 40 муниципальных автобусов

Коррозия съела металл в новых автобусов, не говоря уже об их частых поломках.

Читатель GOROD48 прислал в редакцию фотографии салона автобуса «Волгабас» 330-маршрута с госномером АЕ39048, сопроводив их вот такими вопросами:

«Такие автобусы появились в Липецке несколько лет назад. Ими в городской администрации чрезвычайно гордились. Помню, даже лозунг придумали уместный: «Поехали на новом». Но что я увидел? Полностью сгнивший металл в салоне! Ржавые подоконники, ржавые опоры пассажирских кресел, ржавые вентиляционные решетки! Что случилось? Почему у муниципального перевозчика новый транспорт сгнил, в то время как 30-летние «Мерседесы» и «Скании» частников выглядят еще довольно пристойно изнутри?»

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В департаменте транспорта администрации Липецка нам рассказали, что «Волгабас», возмутивший нашего читателя, выпущен в 2019 году. МУП «Липецкий пассажирский транспорт» получил его в партии из 50 машин. По мнению муниципального перевозчика, дефекты лакокрасочного покрытия металлических деталей вызваны, вероятно, его недостаточной устойчивостью к противогололедным реагентам и химикатам, применяемым при уборке салона внутри и снаружи.

«При плановом техническом обслуживании этих моделей автобусов будет проводиться зачистка и покраска подверженных коррозии элементов», — пообещали в дептрансе.

С 2019 года на средства нацпроекта «Чистый воздух», областного и городского бюджетов, выручку муниципального перевозчика для МУПа (а сейчас АО) было куплено 164 автобуса марок «ЛиАЗ», «Волгабас», «МАЗ». На предприятии говорят, что у каждой марки и модели в ходе эксплуатации выявляются свои недостатки и особенности ремонта, однако сказать что-то сверх этого в «Липецкпассажиртрансе» отказались, сославшись на возможные судебные риски. Но как бы то ни было, а новая техника ломается чаще той, которая закупалась десять лет назад. «В ежедневном простое из-за технических неисправностей, в том числе повреждений после ДТП, в АО «ЛПТ» в настоящее время находится порядка 30-40 автобусов».

В феврале прошлого года на комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета гендиректор АО «Липецкпассажиртранс» Дмитрий Мартыненко рассказал, что после введения санкций отечественный автопром столкнулся с нехваткой комплектующих. Место западных заняли российские и китайские узлы и агрегаты (как раз тогда мэрия купила партию «ЛиАЗов» и «Волгабасов»). Партия из 46 автобусов Ликинского автозавода, купленная в 2023 году за счет нацпроекта «Чистый воздух», оказалась самой проблематичной:

Половина машин из этой партии в простое. «ЛиАЗ» не спешит выполнять свои гарантийные обязательства. Дошло до судебных тяжб с этим поставщиком, так как он перестал реагировать на досудебные претензии. Запчасти по гарантии привозят из Китая. Привозят две-три коробки-автомата, но за это время из строя выходит еще пять-шесть (Ликинский автобусный завод тогда признал проблему, пообещав как можно быстрее отремонтировать свои машины).

Тогда Дмитрий Мартыненко рассказал и о подверженных коррозии корпусах «Волгабасов».

На проблемы низкого качества продукции отечественного автопрома обращали внимание аудиторы Счетной палаты Липецка. Партия из 46 «ЛиАЗов» была частью закупки 80 автобусов в 2022-2023 годах, на что было потрачено 1,3 млрд рублей. Ревизоры констатировали, что коэффициент технической готовности ликинских автобусов при гарантийном сроке эксплуатации в полтора года составил всего пять месяцев, что «свидетельствует об их низком качестве, может повлечь значительные расходы на ремонт и замену подвижного состава».

По данным GOROD48, меньше всего нареканий у дептранса мэрии — на минские автобусы и отечественные электробусы.
транспорт
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
Тур
1 минуту назад
Да ерунда, у нас сейчас трамваи в фаворе
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Зато
1 минуту назад
Тока и знают , старые Мерсы обсуждать. Они всех переживут !!!!
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