Липецкая вечЁрка: работник убил нанимателя, когда по Папина поедут автобусы и лось вышел к людям

Сегодня, 18 ноября, суд арестовал обвиняемого в убийстве, чиновники сообщили, что придумали, как пустить автобусы по улице Папина, и лось прогулялся по селу Капитанщино.