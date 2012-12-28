Не справилась с управлением: женщина-водитель пострадала в жёсткой аварии на окраине Липецка
Внесённые мужчиной на счёт деньги из купюроприемника банкомата забрала следующая посетительница
Никому нельзя доверять: поссорившиеся из-за квартиры братья заключили мировое соглашение
Внесённые мужчиной на счёт деньги из купюроприемника банкомата забрала следующая посетительница
Липецкая вечЁрка: работник убил нанимателя, когда по Папина поедут автобусы и лось вышел к людям
Общество
105
15 минут назад
Липецкая вечЁрка: работник убил нанимателя, когда по Папина поедут автобусы и лось вышел к людям
Сегодня, 18 ноября, суд арестовал обвиняемого в убийстве, чиновники сообщили, что придумали, как пустить автобусы по улице Папина, и лось прогулялся по селу Капитанщино.
Обвиняемый долгое время помогал инвалиду по хозяйству. В прошедшие выходные наниматель и работник выпивали. Напившись, поскандалили и работник несколько раз ударил пенсионера кухонным ножом в шею. От полученных ран инвалид умер на месте.
«Народ звереет», — считает Александр Н.
По улице Папина могут пустить автобусы. Мэрия уже придумала, как это сделать. Дело за малым — получить разрешение Госавтоинспекции.
Кстати, в 2019–2020 годах, когда ремонтировали проспект Победы, по улице Папина уже ездили автобусы. Позже предлагалось проложить по ней трамвайную ветку. Дело закончилось тем, что в прошлом году улицу капитально обновили, потратив на ремонт более 180 миллионов рублей.
Большинство комментаторов GOROD48 к идее отнеслись скептически.
«Там нужен трамвай: современные пути и вагоны уже не шумные, ездят тихо, все могут в этом убедиться теперь. От рынка до Ю. Натуралистов можно по центру улицы, дальше вообще по выделенке с краю по стороне колледжей, музучилища и т. д., и так до связки с существующими путями у Октябрьского рынка», — считает Павел.
«Придумали, как организовать «пробку» в районе пересечения улиц Папина и Юных Натуралистов», — не оценил идею ё.
«Не будет никакого транспорта. За 20 лет закрыли десятки городских маршрутов, троллейбус, трамвай. Общая динамика понятна и не меняется», — не верит в развитие 1.
«Мэрия это не горисполком, и её выдумки часто ничего хорошего не приносят. Вот сделали, к примеру, платные стоянки на улице Зегеля, и стали пробки, стояночных мест уменьшилось вдвое, дворы забиты машинами и пр.», — скептически заметил Петрович.
В горсовете попросили мэрию обновить контактную сеть трамваев от улицы 9 Мая до стана-2000, чтобы не повторить нынешней истории с трамваем 15-го маршрута, который перестал возить пассажиров по выходным к ДП-6.
Представитель мэрии заверил депутатов, что такие планы есть.
Напомним, «пятнашка» перестала работать по выходным с 15 ноября из-за ремонта контактной сети. Сотрудники НЛМК добираются на работу в служебных автобусах от остановки «Площадь Клименкова». А к стану-2000 вот уже несколько лет сотрудников комбината и работников других предприятий Левобережья возят электробусы маршрута 5к.
«А когда демонтируют старые опоры на новых участках? Лес столбов. Говорили, что демонтируют сразу, как поставят новые. Но уже два года», — спросил Вопрос.
Сегодня у поселка Северный Рудник в ДТП пострадала 42-летняя женщина — водитель «Тойоты Короллы». Ее машина столкнулась с грузовиком «Ивеко».
А вчера в Ельце на улице Советской 18-летний водитель «ВАЗа-2114» не справился с управлением и врезался в столб. Юноша получил травмы.
Читателей GOROD48 зацепил возраст юного водителя. Они даже подискутировали по этому поводу.
«Ну зачем родители покупают парню ВАЗ в 18 лет? Ну выучили на права, ну посади за руль (своей машины) и сам сядь рядом. Ну год-два сиди с ним. А через года два купи ему ВАЗ. И то, мозг и адекватное восприятие, и оценка последствий не работает в полную силу. Надо вообще пересматривать границу совершеннолетия. Раньше дети с 10 лет трудились наравне с родителями. И происходило взросление и принятие ценностей. А сейчас в 10 тарелку не помоет. И в 18 ему машину дали», — считает Тттт.
«Далеко не все молодые инфантильны и нуждаются в родительском присмотре. С 18-ти парни идут служить в армию, и там им доверяют не только руль боевой машины, но даже оружие. Кстати, большая доля детей растёт без отцов. И хорошо, если дедушки рядом», — не согласилась с ним Бабка Первая.
По селу Капитанщино сегодня бегал лось.
Судя по всему, никакого урона жителям села он не нанес и убежал восвояси.
Кстати, в прошлом году лосей в лесах Липецкой области стало больше, их популяция выросла до 755 особей. Лосей много в Грязинском, Задонском, Липецком и Усманском районах.
Кажется, с теплом можно попрощаться до следующего года. Ночью в Липецке ожидается небольшой дождь и даже мокрый снег. По прогнозам синоптиков, завтра на улице от +1 до +3 градусов.
0
0
0
0
0
Комментарии