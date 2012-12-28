Не справилась с управлением: женщина-водитель пострадала в жёсткой аварии на окраине Липецка
Погода в Липецке
42 минуты назад
В Липецкой области от +2 ночью до +5 днем
Ночью ожидается мокрый снег, день пройдет без существенных осадков.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дождь и мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер ночью западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек, днем переменный, 4-9 м/сек. Температура ночью будет от -3 до +2 градусов, днем — от 0 до +5 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие дождь и мокрый снег, днем без существенных осадков. Температура ночью будет от 0 до -2 градусов, днем — от +1 до +3 градусов.
День 19 ноября стал самым теплым в Липецке в 1940 году, тогда в городе было +11. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1965 году — 20 градусов мороза.
